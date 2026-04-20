lunes 20  de  abril 2026
POLÍTICA ANTIDROGAS

EEUU impone medidas de restricción de visa a 75 familiares de miembros del Cartel de Sinaloa

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la sanción incluye bloqueo de bienes y negativa de ingreso a EEUU a involucrados en narcotráfico

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, informó que se impuso medidas de restricción de visa y bloqueo de bienes a familiares o cercanos a los miembros del Cartel de Sinaloa, organización criminal del narcotráfico de México.

“La Administración Trump continúa haciendo que nuestra nación y región sean más seguras y fuertes. Hoy, estoy tomando medidas para imponer restricciones de visa a 75 individuos que son familiares o asociados cercanos de personas vinculadas al Cartel de Sinaloa sancionado bajo la E.O. 14059”, señaló Rubio en un mensaje por X.

Lee además
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernàndez. 
JUSTICIA

EEUU cierra el caso contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández
Agentes de policía durante un operativo
Investigación

EEUU acusa al líder del Clan del Golfo, alias 'Chiquito malo' por cargos de terrorismo

Asegura que su despacho continuará protegiendo a los estadounidenses de “narco-terroristas peligrosos y drogas mortales”.

La medida significa un cerco financiero y social contra miembros de la estructura catalogada de terrorista extranjera por parte de la administración de Donald Trump, en su política contra el narcotráfico y los carteles criminales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2046230842104574091&partner=&hide_thread=false

Medidas contra el Cartel de Sinaloa

Rubio reiteró que las sanciones adoptadas este 20 de abril se llevan a cabo con el objetivo de fortalecer a los EEUU para que la región sea más segura.

“Esta acción demuestra nuestra determinación para detener el flujo de fentanilo ilícito, un AMD, y otras drogas mortales hacia las comunidades estadounidenses. Bajo la Administración Trump, los días en que los miembros de los carteles entran libremente a los EEUU han TERMINADO”, complementó el Departamento de Estado en otro mensaje por la red social.

El Cartel de Sinaloa es considerado uno de las más peligrosas estructuras criminales de México y señalado de ser el principal responsable del tráfico de fentanilo y cocaína a través de las fronteras con EEUU.

La medida se anuncia luego de que el tribunal del Distrito Sur de Nueva York reprogramó la sentencia contra el exjefe del cartel Ismael “Mayo” Zambada, procesado por narcotráfico, la semana pasada, en medo de una fase importante de negociaciones para que sea “testigo” en los procesos que adelanta la justicia estadounidense.

Según los reportes, el Cartel de Sinaloa, tras las detenciones del Mayo Zambada y del “Chapo” Guzmán se fragmentó y convirtió así al mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como la estructura con mayor poder, según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/StateINL/status/2046237439413440814&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Marco Rubio, Departamento de Estado de EEUU, red X

Temas
Te puede interesar

Chile y EEUU firman memorando de entendimiento para explotación de minerales críticos

Emiratos Árabes desmonta una célula "extremista" proiraní

Renuncia la secretaria de Trabajo de EEUU en medio de investigaciones en su contra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One antes de llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 17 de abril de 2026.
Conflicto

Trump considera "altamente improbable" una prórroga del alto el fuego con Irán próxima a expirar

Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada

El presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) recibe este lunes a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado (c-d) en el Senado en Madrid. 
REACCIÓN

Gobierno de España critica decisión de María Corina Machado de no reunirse con Pedro Sánchez

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Biblioteca y museo Donald J. Trump en Miami.
MEGAPROYECTO

Biblioteca presidencial de Trump en Miami proyecta recaudar casi mil millones de dólares

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One antes de llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 17 de abril de 2026.
Conflicto

Trump considera "altamente improbable" una prórroga del alto el fuego con Irán próxima a expirar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
ACCIDENTE AÉREO

Avioneta cae en zona residencial de Florida y deja un fallecido

Kevin Warsh (centro), el exgobernador del Banco Central designado por el presidente Donald J. Trump para dirigir la Reserva Federal.
AUDIENCIA

Designado para presidir Reserva Federal debe ser confirmado este martes

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada