EEUU impone medidas de restricción de visa a 75 familiares de miembros del Cartel de Sinaloa

WASHINGTON .- El secretario de Estado de EEUU , Marco Rubio , informó que se impuso medidas de restricción de visa y bloqueo de bienes a familiares o cercanos a los miembros del Cartel de Sinaloa , organización criminal del narcotráfico de México.

“La Administración Trump continúa haciendo que nuestra nación y región sean más seguras y fuertes. Hoy, estoy tomando medidas para imponer restricciones de visa a 75 individuos que son familiares o asociados cercanos de personas vinculadas al Cartel de Sinaloa sancionado bajo la E.O. 14059”, señaló Rubio en un mensaje por X.

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Asegura que su despacho continuará protegiendo a los estadounidenses de “narco-terroristas peligrosos y drogas mortales”.

La medida significa un cerco financiero y social contra miembros de la estructura catalogada de terrorista extranjera por parte de la administración de Donald Trump, en su política contra el narcotráfico y los carteles criminales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2046230842104574091&partner=&hide_thread=false The Trump Administration continues to make our nation and region safer and stronger. Today, I’m taking steps to impose visa restrictions on 75 individuals who are family members or close associates of persons linked to the Sinaloa Cartel sanctioned under E.O. 14059. @StateDept… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 20, 2026

Medidas contra el Cartel de Sinaloa

Rubio reiteró que las sanciones adoptadas este 20 de abril se llevan a cabo con el objetivo de fortalecer a los EEUU para que la región sea más segura.

“Esta acción demuestra nuestra determinación para detener el flujo de fentanilo ilícito, un AMD, y otras drogas mortales hacia las comunidades estadounidenses. Bajo la Administración Trump, los días en que los miembros de los carteles entran libremente a los EEUU han TERMINADO”, complementó el Departamento de Estado en otro mensaje por la red social.

El Cartel de Sinaloa es considerado uno de las más peligrosas estructuras criminales de México y señalado de ser el principal responsable del tráfico de fentanilo y cocaína a través de las fronteras con EEUU.

La medida se anuncia luego de que el tribunal del Distrito Sur de Nueva York reprogramó la sentencia contra el exjefe del cartel Ismael “Mayo” Zambada, procesado por narcotráfico, la semana pasada, en medo de una fase importante de negociaciones para que sea “testigo” en los procesos que adelanta la justicia estadounidense.

Según los reportes, el Cartel de Sinaloa, tras las detenciones del Mayo Zambada y del “Chapo” Guzmán se fragmentó y convirtió así al mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como la estructura con mayor poder, según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/StateINL/status/2046237439413440814&partner=&hide_thread=false .@StateDept is taking steps to impose visa restrictions on 75 individuals who are close associates of persons linked to the Sinaloa Cartel sanctioned under E.O. 14059. This action demonstrates our resolve to stem the flow of illicit fentanyl, a WMD, and other deadly drugs into… — US Dept of State INL (@StateINL) April 20, 2026

FUENTE: Con información de Marco Rubio, Departamento de Estado de EEUU, red X