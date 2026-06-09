martes 9  de  junio 2026
Seguridad

Congreso aprueba $70.000 millones para el Servicio de Inmigración y la Patrulla Fronteriza de EEUU

El proyecto aprobado por la Cámara de Representantes de EEUU prevé cerca de 38.000 millones de dólares para la policía de inmigración (ICE)

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de 70.000 millones de dólares destinados a la seguridad fronteriza y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

La medida, aprobada este martes por la Cámara de Representantes y la semana pasada por el Senado, debe ir ahora al despacho del presidente Donald Trump para su promulgación.

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El proyecto prevé cerca de 38.000 millones de dólares para la policía de inmigración (ICE), unos 26.000 millones para la patrulla fronteriza (CBP) y cerca de 5.000 millones adicionales para costos imprevistos.

Estos fondos se suman a los casi 140.000 millones de dólares ya aprobados el año pasado por el Congreso, de mayoría republicana, destinados a la lucha contra la inmigración irregular.

Para el mandatario republicano representa una victoria en uno de sus temas políticos emblemáticos.

El gobierno de Donald Trump se enfrenta a la presión de los partidarios de una línea más dura contra la inmigración, que lamentan que las autoridades no hayan logrado alcanzar el objetivo de un millón de expulsiones anuales.

Tom Homan, uno de los artífices de este programa de expulsiones dentro del gobierno, prometió el martes una profundización de las operaciones, especialmente en Nueva York, ciudad que vota en gran mayoría por los demócratas.

Recursos asegurados

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, celebró en un comunicado tras la votación el hecho de que "los demócratas no podrán retirar la financiación" del ICE y de la CBP durante los próximos años.

La aprobación llega tras varios meses de polémicas en torno a la labor del ICE y de la CBP.

En febrero, la oposición de los legisladores demócratas llevó al Departamento de Seguridad Interior a una parálisis presupuestaria récord de más de 70 días.

Los demócratas exigían importantes reformas para estas dos agencias desde la muerte en Minneapolis, en enero, de Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses abatidos tras agredir a agentes federales durante las operaciones del ICE en esa ciudad del norte de Estados Unidos.

"Consideramos que los dólares de los contribuyentes deberían utilizarse para hacer la vida más asequible para los estadounidenses, no para dar un nuevo cheque en blanco de 70.000 millones de dólares al ICE", afirmó el lunes el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries.

Rechazan reformas

Los demócratas pedían más restricciones sobre la forma de operar del ICE, en particular el uso sistemático de una cámara corporal por parte de sus agentes. El texto aprobado el martes finalmente no incluye estas reformas solicitadas por la oposición.

Varias medidas reclamadas por Trump tampoco figuran en el proyecto de ley, en particular los 1.000 millones de dólares para la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca.

También quedó fuera el fondo "anti politización de la justicia" de casi 1.800 millones de dólares, destinado supuestamente a indemnizar a personas que el gobierno presenta como víctimas del sistema judicial durante la administración demócrata de Joe Biden.

FUENTE: Con información de AFP

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