EEUU incauta jet privado a Maduro en República Dominicana, la nave fue enviada a Florida

El Dassault Falcon 900EX fue incautado en República Dominicana y transferido a la custodia de funcionarios federales en Florida, dijo el lunes el Departamento de Justicia. El avión aterrizó en el aeropuerto de Fort Lauderdale poco antes del mediodía del lunes, según sitios web de seguimiento de vuelos. Las imágenes de los medios de comunicación locales muestran el avión y se observa la presencia de agentes federales.

"El Departamento de Justicia incautó una aeronave que fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches", declaró en un comunicado el fiscal general Merrick Garland.

De acuerdo con la información, Estados Unidos trabajó estrechamente con República Dominicana, cuyas autoridades notificaron de la incautación al régimen de Venezuela, según uno de los funcionarios estadounidenses".

El avión que utilizaba Maduro, es el equivalente venezolano al Air Force One, la nave oficial del presidente de Estados Unidos, de acuerdo con la descripción de CNN.

La compra de la aeronave

Según funcionarios estadounidenses entre fines de 2022 e inicios de 2023 los socios del líder venezolano utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra del avión, valuado en ese momento en 13 millones de dólares, a una empresa en Florida. El avión fue exportado desde Estados Unidos a Venezuela, a través del Caribe, en abril de 2023 en una transacción destinada a eludir una orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones comerciales con el régimen de Maduro.

El avión, registrado en San Marino, fue ampliamente utilizado por Maduro para viajar al extranjero, a Guyana y Cuba incluso a principios de este año.

Imágenes de medios estatales de una visita en diciembre a San Vicente y las Granadinas muestran a Maduro, la primera dama Cilia Flores y altos funcionarios bajando del avión antes de un día de discusiones sobre una disputa territorial entre Venezuela y la vecina Guyana.

“Dejemos que esta incautación envíe un mensaje claro: los aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar”, dijo en un comunicado Matthew Axelrod, subsecretario para el control de las exportaciones del Departamento de Comercio.

CNN fue el primer medio en reportar la confiscación del avión.

La oficina de prensa del gobierno venezolano no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.

El anuncio de la incautación se produce poco más de un mes después de que los venezolanos acudieran a las urnas para una elección presidencial de la que las autoridades electorales —leales al partido gobernante— declararon vencedor a Maduro sin mostrar ningún resultado detallado que respalde su afirmación. La falta de transparencia electoral ha provocado la condena internacional.

Mientras tanto, la oposición dijo que posee más del 80% de las actas de escrutinio —consideradas la prueba definitiva de los resultados— a nivel nacional. Los documentos, aseguran los opositores, muestran que Maduro perdió por un amplio margen contra el exdiplomático Edmundo González.

El avión estaba registrado anteriormente en Estados Unidos y era propiedad de Six G Aviation, con sede en Lorida, Florida, un corredor que compra y vende aviones usados, según varios sitios web de seguimiento de vuelos. Los registros de la Administración Federal de Aviación indican que se exportó a San Vicente y las Granadinas y se dio de baja en Estados Unidos en enero de 2023.

Six G Aviation no respondió de inmediato mensajes ni un correo electrónico en busca de comentarios.

El Dassault Falcon 900EX también fue el llevó a varios estadounidenses encarcelados durante años en Venezuela a la isla caribeña de Canouan —perteneciente a San Vicente y las Granadinas— en diciembre pasado, donde fueron intercambiados por un aliado cercano de Maduro, el empresario Alex Saab, encarcelado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

En marzo voló a República Dominicana junto con un avión con matrícula venezolana, para lo que se creía que era un mantenimiento, y no volvió a salir.

La acción del lunes se produce tras la incautación en 2022 en Argentina, por parte del gobierno de Estados Unidos, de un avión de carga Boeing 774-300 transferido desde Irán a una filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.

Los fiscales federales también han incautado varios aviones privados pertenecientes a altos funcionarios gubernamentales y personas con información privilegiada que han sido sancionadas o acusadas en Estados Unidos.

Estados Unidos ha sancionado a 55 aviones registrados en Venezuela que pertenecen al gigante petrolero estatal PDVSA.

También ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por el arresto de Maduro para que enfrente cargos federales de tráfico de drogas en Nueva York.

El mensaje

El decomiso es un mensaje para el régimen chavista. "Esto envía un mensaje a la cúpula. Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses", dijo un funcionario estadounidense.

El portal de rastreo de aeronaves Flight Radar 24 mostró que el avión, un jet privado Dassault Falcon 900EX, voló desde Santo Domingo a Fort Lauderdale el lunes por la mañana.

Fraude electoral

Pese a las concesiones que le ha dado al régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha criticado los resultados electorales en Venezuela, plagado de irregularidades y en medio de denuncias de la oposición por el fraude electoral.

La oposición afirma que ganó por una mayoría aplastante y que tiene actas de votación para probarlo. Mientras el régimen de Maduro no ha publicado un recuento de votos que legitime su victoria pese a la intensa presión internacional.

"Maduro y sus representantes han manipulado los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, han proclamado falsamente victoria y han llevado a cabo una represión generalizada para mantener el poder por la fuerza", dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La incautación del avión "es un paso importante para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su desgobierno de Venezuela", añadió.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos se han negado a reconocer a Maduro como ganador sin antes ver en detalle los resultados de la votación.

La violencia que se produjo en el marco de las protestas poselectorales dejó 27 muertos y al menos 192 heridos.

Desde 2005, Washington ha impuesto sanciones a individuos y entidades de Venezuela "que han participado en acciones criminales, antidemocráticas o corruptas", según un documento del Congreso estadounidense.

"En respuesta a los crecientes abusos de los derechos humanos y la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, la Administración Trump amplió las sanciones estadounidenses para incluir otras financieras, sanciones por sectores y al gobierno", de acuerdo con la misma fuente.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que la continua negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, afín al chavismo, a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia es una “violación inaceptable” de las leyes de la nación sudamericana.

El régimen chavista ha iniciado una persecución contra los líderes de la oposición en Venezuela y ha encarcelado a màs de 2 mil manifestantes que protestaban contra el fraude electoral.

Hoy aterrizó en Fort Lauderdale,

el avión favorito de Delcy Rodríguez, incautado por las autoridades dominicanas el pasado mayo y que fue entregado a las autoridades estadounidenses que lo solicitaron por violar las sanciones contra

Maduro.

El régimen de Nicolás Maduro no ha reaccionado a la medida de Estados Unidos.

FUENTE: Con información AFP / Europa Press / CNN