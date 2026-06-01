Policía detiene a decenas de manifestantes frente a centro de ICE en Nueva Jersey por violar "toque de queda"

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) custodian el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que los alborotadores enfrentarán todo el peso de la ley.

NUEVA YORK — Las fuerzas del orden del estado de Nueva Jersey detuvieron en la noche del domingo a decenas de personas que se manifestaban frente al centro de inmigración Delaney Hall, en la ciudad de Newark, que alegan "malas condiciones" en las que se encuentran los inmigrantes recluidos en estas instalaciones.

Los agentes arrestaron a al menos veinte manifestantes por violar el toque de queda impuesto ayer por el alcalde de Newark, Ras Baraka, tras otra noche de disturbios entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recoge la prensa local.

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La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, explicó -en X- que se informó a los manifestantes, tanto en inglés como en español, que debían abandonar la zona a las 21:00 horas (01:00 GMT de este lunes), cuando comenzaba el toque de queda.

"Un grupo de individuos que había acudido a protestar con cascos, escudos o máscaras de gas se negó a cumplir con las órdenes y fueron detenidos. Estoy agradecida a las fuerzas de seguridad por desescalar esta situación", expresó Davenport.

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Según el diario New York Post, pasadas las 21:00 permanecieron a las puertas del centro unos cien manifestantes que desobedecieron la orden. Los agentes dispararon gas lacrimógeno.

Tras este altercado, la policía detuvo a unas veinte personas, indica el medio neoyorquino.

En un video de la cadena Fox News, publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su perfil de X, se ve cómo la policía, al usar sus escudos antidisturbios, se abalanza sobre los manifestantes y reduce a algunos de ellos en el suelo.

"Si participas en disturbios, serás DETENIDO. Anoche, nuestras fuerzas del orden de Nueva Jersey tomaron medidas para detener a los alborotadores. NO se tolerará la anarquía", escribió el DHS en la publicación.

El DHS también difundió, bajo el texto "LEY Y ORDEN", unas imágenes en las que un autobús de la policía espera para llevarse a los detenidos, así como otro video en el que dos agentes se lanzan sobre un manifestante, lo agarran de los brazos y lo sacan de la acera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/2061133436845207882&partner=&hide_thread=false Coordinated supply operation exposed at Delaney Hall ahead of protests.



Agitators outside the Delaney Hall detention facility in New Jersey were seen establishing a highly organized logistics and support operation before protests began at the site.



Stockpiles of masks, duct… pic.twitter.com/0ofmcpsymi — Fox News (@FoxNews) May 31, 2026

El sábado, la policía también detuvo a un grupo de personas enmascaradas que atacaron la barrera de la zona de protesta protegida y emprendieron "acciones agresivas y peligrosas" contra la policía de Newark y la policía estatal de Nueva Jersey (NJSP), según la gobernadora del estado, la demócrata Mikie Sherrill.

"Debemos centrarnos en abogar por unas mejores condiciones para los detenidos y sus familias y, en última instancia, por el cierre de Delaney Hall, así como en proteger a los numerosos manifestantes pacíficos que siguen haciendo de esto su misión", agregó Sherrill.

Las protestas frente a este centro de inmigración comenzaron hace más de una semana, después de que una parte de los cerca de trescientos migrantes que alberga la instalación iniciaran una huelga de hambre tras denunciar condiciones inhumanas.

Las autoridades ICE informan que los detenidos reciben las condiciones necesarias de acuerdo con las normas.

FUENTE: Con información de EFE