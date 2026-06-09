martes 9  de  junio 2026
GUERRA

EEUU lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

A bordo del helicóptero AH-64 Apache viajaban dos soldados que han sido rescatados sanos y salvos en "aproximadamente dos horas", según indicó Washington

Dos aviones de combate F-35A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevuelan en el Medio Oriente.

Dos aviones de combate F-35A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevuelan en el Medio Oriente.

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

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El Mando Central del Ejército de Estados Unidos precisó que se trata de una acción "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar se estrelló cerca del estrecho de Omuz, un incidente calificado de "derribo" por el presidente Donald Trump tras un ataque iraní.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzaron a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy a las 17.00 horas (hora del este, 23.00 hora peninsular española), siguiendo las instrucciones del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos", indicó en sus redes sociales.

El CENTCOM señaló en el mismo mensaje que "la misión constituye una respuesta proporcionada a la agresión injustificada de Irán", horas después de que el inquilino de la Casa Blanca haya prometido "responder" a lo que ha calificado de "ataque" por parte de las fuerzas iraníes.

A bordo del helicóptero AH-64 Apache viajaban dos soldados que han sido rescatados sanos y salvos en "aproximadamente dos horas" por las fuerzas estadounidenses, según indicó Washington.

Trump anunció este martes represalias por el derribo del Apache: "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", advirtió en su red Truth Social.

Amenazas de Irán

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó la madrugada de este miércoles que el Ejército de la República Islámica responderá a cualquier "ataque o amenaza", después de que Estados Unidos bombardeara de nuevo el país como represalia por el derribo de un helicóptero por parte de las fuerzas de Teherán.

"Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta", publicó Araqchí en un mensaje de X.

La declaración llega poco después de que EEUU lanzara nuevos ataques sobre suelo iraní a las 17:00 hora local de Washington del martes (21:00 GMT) en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Araqchí insistió en su mensaje en señalar que Washington está, según él, "poniendo a prueba la determinación" de Teherán "pese a sus derrotas en el campo de batalla".

"Dejen nuestra región si quieren estar a salvo", agregó el ministro de Exteriores iraní.

El helicóptero que ha desatado esta nueva escalada de tensiones, atacado por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

Explosiones

Varias explosiones se produjeron el miércoles a lo largo de la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, según los medios iraníes, después de que Washington amenazara con represalias por un ataque que derribó un helicóptero estadounidense.

Las detonaciones sacudieron varios puntos de la provincia de Hormozgán, incluida la isla de Qeshm, y a lo largo de la costa cercana al estrecho.

Los medios locales también informaron sobre la presencia de cazas estadounidenses.

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FUENTE: Con información de EFE / Europa Press / AFP

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