martes 9  de  junio 2026
GUERRA

Trump asegura que pilotos están "bien" tras caída de helicóptero en Ormuz

Inicialmente no quedó claro si el helicóptero Apache fue atacado, sufrió un desperfecto mecánico u otro tipo de problema, informó el diario The New York Time

Buques en el Estrecho de Hormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab en la península Musandam del norte de Omán el 17 de mayo de 2026.

Buques en el Estrecho de Hormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab en la península Musandam del norte de Omán el 17 de mayo de 2026.

AFP

NUEVA YORK.- El presidente Donald Trump afirmó el martes que dos pilotos resultaron ilesos tras informes de que un helicóptero militar estadounidense cayó cerca del estrecho de Ormuz.

Inicialmente no quedó claro si el helicóptero Apache fue atacado, sufrió un desperfecto mecánico u otro tipo de problema, informó el diario The New York Times, citando a dos personas con conocimiento del caso.

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"Los pilotos están bien, sí. Nadie herido", declaró Trump antes de partir de Nueva York, donde asistió a un partido de las Finales de la NBA.

"Mañana vamos a emitir un informe sobre eso", agregó, sin referirse a las causas del accidente.

Trump también dijo que sus negociadores están en la "fase final" de las conversaciones para un acuerdo de paz en Oriente Medio, luego de que Irán e Israel detuvieron los ataques mutuos que amenazaron con reiniciar las hostilidades.

FUENTE: Con información de AFP

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