martes 14  de  abril 2026
BLOQUE NAVAL

EEUU impide que seis buques partieran de puertos de Irán

El Mando Central (CENTCOM), responsable de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, señaló que más de 10.000 soldados estadounidenses, más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves participan en el bloqueo

Imagen del USS Abraham Lincoln.

Imagen del USS Abraham Lincoln.

DANIEL KIMMELMAN US NAVY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El ejército estadounidense afirmó el martes que impidió que seis barcos zarparan de puertos iraníes durante las primeras 24 horas del bloqueo naval contra la república islámica.

El Mando Central (CENTCOM), responsable de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, señaló que más de 10.000 soldados estadounidenses, más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves participan en el bloqueo.

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"Durante las primeras 24 horas, ningún barco logró superar el bloqueo estadounidense y seis buques mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses de darse la vuelta para regresar a un puerto iraní en el golfo de Omán", indicó CENTCOM en una publicación en X.

El Estrecho de Ormuz no pertenece a Irán

"El bloqueo se aplica de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán", añadió.

Las fuerzas iraníes cerraron el Estrecho de Ormuz como si fuera de ellos, cuando el paso pertenece a todos los países. Irán no construyó Estrecho, es una vía marítima natural para el comercio mundial, a diferencia de lo que es el Canal de Panamá que sí pertence a ese país centroamericano, porque es una obra construida por EEUU.

Contra el derecho de los países al comercio mudial, el régimen se atribuyó el supuesto derecho a cerrar ese acceso marítimo como única opción para hacer daño y perjudicar no sólo a Washington, sino a todo los países del Medio Oriente, Europa y Asia que han sido los más afectados porque dependen de él para sus suministros, en especial gas y petróleo.

El domingo, Estados Unidos aplica ahora su bloqueo después de que Irán no aceptara ni un sólo punto de EEUU en la presunta negociación o la rendición de Irán.

FUENTE: Con información con AFP.

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