Precio del petróleo retrocede ante posible nueva ronda de diálogo con Irán

Agentes de la Bolsa de Nueva York dialogan durante una sesión.

Los precios del crudo cayeron el martes en un mercado que apostó por una reanudación de las negociaciones EEUU e Irán, que podría contribuir a aliviar la presión sobre el suministro de petróleo .

El barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo se desplomó un 7,87% hasta 91,28 dólares. El precio del barril de Brent, la referencia internacional, para entrega en junio perdió en tanto un 4,60% y se situó en 94,79 dólares.

"Empezamos a observar una serie de desarrollos positivos en el plano geopolítico", señaló Robert Yawger, de Mizuho USA.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que los iraníes "querrían llegar a un acuerdo, cueste lo que cueste", tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán para poner fin a la guerra en el Medio Oriente.

"Se realizan esfuerzos para devolver a ambas partes a la mesa de negociaciones", confió una fuente paquistaní de alto nivel, asegurando que "la reunión podría celebrarse próximamente".

Paralelamente, Israel y Líbano iniciaron el martes en Washington una sesión de conversaciones directas, las primeras de este tipo desde 1993.

Washington asfixia completamente a Irán

"El mercado tiene la sensación de que nos acercamos a una especie de nuevo equilibrio", señala Robert Yawger.

"Con todo, el hecho de que el WTI se mantenga por encima de los 90 dólares recuerda que el camino hacia la desescalada puede demorar", estima Kevin Ford, de Convera.

"Este optimismo necesita ser confirmado: la prueba más evidente sería una normalización visible de las entregas de petróleo a través del Estrecho de Ormuz", prosigue el analista.

Algo que ya comenzó a ocurrir excepto con los barcos que salgan o entren a Irán.

Este paso marítimo estratégico, por el que transita normalmente alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas mundiales, estaba paralizado por Irán desde el comienzo de la guerra.

Las cotizaciones del petróleo también se vieron presionadas a la baja por el anuncio, el martes, de la prolongación de la suspensión parcial de las sanciones estadounidenses contra el gigante ruso Lukoil.

FUENTE: Con información de AFP.