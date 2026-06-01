EEUU nombra a nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza que planea fortalecer la seguridad

Rosario 'Pete' Vasquez, un funcionario con una trayectoria de casi 30 años, es el nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza.

AUSTIN — Estados Unidos anunció este lunes la elección de un nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza, tras la estrepitosa salida de Michael Banks, quien abandonó el cargo en medio de denuncias de haber contratado a trabajadoras sexuales en viajes oficiales.

Rosario 'Pete' Vasquez, un funcionario con una trayectoria de casi 30 años dentro de la Patrulla Fronteriza, exencargado de la frontera norte, en el estado de Washington y de las relaciones con Canadá, asumirá el puesto que dejó Banks, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en un comunicado.

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"Como jefe, mi prioridad es clara: apoyar a nuestros agentes, fortalecer nuestras operaciones y garantizar que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos continúe siendo la fuerza de seguridad fronteriza más eficaz del mundo", indicó Vasquez en el escrito.

Además de su posición en la frontera norte de EEUU, Vasquez también ha trabajado en la frontera sur, en las regiones de Yuma, Arizona, San Diego y en la oficina antiterrorismo de DHS.

Reestructuración del DHS

La elección de este nuevo funcionario, que tendrá como tarea supervisar a los más de 20.000 agentes y trabajadores de la patrulla, se produce después de una reestructuración en DHS, tras la destitución de la secretaria Kristi Noem en marzo y del "comandante" de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

Los cambios en DHS, impulsados por Trump, tuvieron lugar después de que los megaoperativos en Mineápolis a inicios de año resultaran en fuertes enfrentamientos con grupos proinmigración que asedian y agreden a agentes de migración, situación que dejó un saldo de dos activistas muertos.

La dimisión de Banks, el predecesor de Vasquez, se produjo después de que The Washington Examiner, un medio de línea conservadora, publicara en abril pasado una investigación sobre supuestos viajes al extranjero de Banks para mantener relaciones sexuales con prostitutas mientras desempeñaba responsabilidades anteriores en la agencia de inmigración.

Según denuncias de seis empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza, Banks "se jactaba" ante sus colegas de haber pagado por servicios sexuales durante viajes a Colombia y Tailandia a lo largo de una década.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CBPCommissioner/status/2061491943301873744&partner=&hide_thread=false Today, I’m proud to announce Rosario “Pete” Vasquez as the @USBPChief of the U.S. Border Patrol.



Pete has dedicated more than 26 years to securing our Nation’s borders and serving the men and women of the Border Patrol. As we continue building on the most secure border in… pic.twitter.com/7SY5NfJA6n — CBP Commissioner Rodney Scott (@CBPCommissioner) June 1, 2026

FUENTE: Con información de EFE