Activistas agreden a agentes de ICE frente a un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey

Agentes de ICE usan un irritante químico mientras se enfrentan a manifestantes afuera del centro federal de inmigración en Delaney Hall, donde ICE está albergando a inmigrantes detenidos, el 28 de mayo de 2026 en Newark, Nueva Jersey.

NUEVA JERSEY — Manifestantes se enfrentaron a fuerzas policiales de Estados Unidos a las afueras de un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey, informó el viernes un alto funcionario, después de que internos del recinto con órdenes de deportación iniciaran una huelga de hambre en protesta por las "condiciones de detención".

Varios días de disturbios frente al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Newark han derivado en múltiples arrestos. Las agresiones de activistas proinmigrantes contra agentes de ICE, nuevamente van en ascenso.

Políticas antifraude ICE pone en la mira a abogados de inmigración que presenten solicitudes falsas de asilo

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, publicó en X que en la tarde del jueves, "aproximadamente 100 agitadores anti-ICE se congregaron alrededor de las instalaciones de Delaney Hall, gestionadas por el ICE. Los agitadores mordieron, patearon y golpearon a los agentes de las fuerzas del orden". Precisó luego que nueve personas fueron detenidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAGToddBlanche/status/2060475057231552582&partner=&hide_thread=false Today @TheJusticeDept charged rioter Brendan John Geier for allegedly kicking and biting ICE officers at Delaney Hall last night. We will not tolerate the vicious attacks on ICE officers we’ve seen in New Jersey the last few days. These riots are clearly not “peaceful protests”… pic.twitter.com/1GrkktCW5E — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) May 29, 2026

Imágenes difundidas por diversos medios de comunicación estadounidenses mostraron forcejeos entre los manifestantes y las fuerzas del orden, las cuales recurrieron al uso de gas pimienta.

Nueva Jersey, estado santuario

Delaney Hall es un centro privado utilizado exclusivamente por el ICE con capacidad para unas mil camas y que está operativo desde 2025, coincidiendo con la política migratoria de la administración Trump para deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

Nueva Jersey, en la costa este del país, es uno de los denominados "estados santuario", que restringe su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Los disturbios frente a Delaney Hall se desencadenaron después del inicio de una huelga de hambre y de trabajo para protestar alegando las condiciones de detención.

Una carta manuscrita en español —publicada esta semana por Cosecha, un grupo proinmigrante de indocumentados— afirmaba que estos se encuentran "detenidos sin justificación", carecen de una atención médica adecuada y reciben una "mala alimentación".

Demócratas contra ICE

El senador demócrata por Nueva Jersey, Cory Booker, que visitó las instalaciones de la cárcel el miércoles y declaró haber conversado con decenas de detenidos, se hizo eco de esas denuncias.

"La mayoría de las personas con las que hablé no tienen antecedentes penales —ni cargos, ni condenas— relacionados con el tipo de violencia que Donald Trump prometió a los estadounidenses que combatiría", dijo en un comunicado. "Delaney Hall debería ser clausurado", añadió.

La gobernadora del estado, Mikie Sherrill, denunció que el lunes se le denegó el acceso al recinto.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey logró inspeccionar las instalaciones del servicio de alimentación del centro el jueves; no obstante, se le denegó el acceso pleno a la totalidad de la cárcel, según la gobernadora demócrata en X.

"La negativa a conceder acceso pleno suscita serios interrogantes sobre qué es lo que el ICE intenta ocultar a la opinión pública", dijo.

Mullin le respondió también en X afirmando que los centros de detención del ICE son inspeccionados y auditados periódicamente por "agencias externas".

"A todos los detenidos se les proporcionan comidas adecuadas, agua de calidad, mantas y tratamiento médico, y tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados", aseguró.

FUENTE: Con informacion de ICE