EEUU pone fin al TPS para migrantes de Birmania: "Ya no cumple los requisitos para la clasificación"

"Birmania ya no cumple los requisitos para la clasificación TPS", dijo en comunicado la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la finalización del programa de protección especial —Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés— para los ciudadanos de Birmania, que impedía que pudieran ser objeto de deportación.

"El Departamento de Seguridad Interior anuncia que la secretaria de Seguridad Interior (Kristi Noem) pone fin al Estatus de Protección Temporal", explica la nota oficial. "Birmania ya no cumple los requisitos para la clasificación TPS", señala.

La medida, que puede afectar a casi 4.000 ciudadanos birmanos, está recogida en una nota oficial del Departamento de Seguridad Interior. Así se pone fin a la protección especial contemplada como consecuencia del conflicto armado y la persecución a minorías que se ha vivido en el país asiático en los últimos años.

Casi una decena de países con suspensión del TPS

La Administración del presidente Donald Trump ha suspendido otras medidas de protección específicas para países como Somalia, Afganistán, Siria, Haití, Camerún, Nicaragua, Sudán o Venezuela con el argumento de que fomenta la inmigración ilegal y porque ya no cumplen las calificaciones para continuar con ese beneficio.

La TPS fue creada en 1990 por el Congreso para dar permisos de trabajo temporales y protección frente a la deportación a ciudadanos de países en conflicto armado, víctimas de una catástrofe ambiental y otro tipo de emergencias que ponían en entredicho que estas personas pudieran regresar a sus países sin peligro. El programa se amplió considerablemente durante el mandato del antecesor de Trump, Joe Biden.

En el caso de Birmania, el país vive bajo una dictadura militar desde el golpe de Estado de 2021, con la oposición democrática en el exilio o alzada en armas contra el régimen militar, apoyada principalmente en las milicias étnicas. Todo ello se suma a la histórica persecución de minorías como la rohingya.

Somalia

Trump anunció en un mensaje en redes sociales que retirará el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los inmigrantes somalíes del estado de Minnesota.

"Minnesota, bajo el mandato del gobernador (Tim) Waltz, es un centro de lavado de dinero fraudulento. Yo, como presidente de Estados Unidos, por la presente doy por terminado, con efecto inmediato, el Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para los somalíes en Minnesota", sostuvo el mandatario.

En este estado reside una importante comunidad de ciudadanos de origen somalí --la más grande en Estados Unidos-- y en 2023 la cifra de beneficiarios del TPS era de 430 personas procedentes de Somalia.

El inquilino de la Casa Blanca argumentó que el dinero de las ayudas va a parar a "pandillas" de somalíes que "aterrorizan" a la población de Minnesota. "Que regresen a su país. ¡Se acabó!", concluyó.

"No sorprende que el presidente haya optado por atacar indiscriminadamente a toda una comunidad. Así es como cambia de tema", aseveró el gobernador demócrata del estado, Tim Walz.

Investigación

Por otro lado, un grupo de congresistas republicanos envió una carta este viernes al fiscal federal para Minnesota en la que piden una investigación para supuestamente determinar qué cantidad de dinero de los contribuyentes estadounidenses acaba en manos del grupo somalí Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda.

"Específicamente, se alega que la comunidad somalí de Minnesota, la más grande del país, ha estado enviando millones de dólares a Somalia a través de la red hawala, una red informal de tráfico de dinero conocida por sus fondos que terminan en redes terroristas, y en este caso, en Al Shabaab", indica el comunicado.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

