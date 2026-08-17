lunes 17  de  agosto 2026
ACUERDO DE PAZ

EEUU pone plazo al desarme de Hamás que podría comenzar en 30 días

"Podríamos estar viendo avances (...) en tan solo 30 días, con suerte comenzando a retirar algunas de las armas", dijo Kushner a Fox News desde Tel Aviv

El yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, sale del Hotel Adlon en Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025, para asistir a una reunión en la Cancillería para hablar sobre cómo poner fin a la dura guerra de Rusia con Ucrania.

El yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, sale del Hotel Adlon en Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025, para asistir a una reunión en la Cancillería para hablar sobre cómo poner fin a la dura guerra de Rusia con Ucrania.

AFP
Por Elena Moreno

JERUSALÉN — El enviado especial y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner, anunció que el avance hacia el desarme de Hamás y la implementación de un plan de paz para Gaza podrían comenzar en un mes.

Kushner ofreció declaraciones tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

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El gobierno de Trump busca satisfacer a Israel después de que Netanyahu rechazara la última parte de un plan estadounidense destinado a poner fin a la guerra de Gaza, devastada por las fuerzas israelíes en respuesta al ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás que dejó un saldo de más de 1.200 personas asesinadas, la mayoría civiles.

"Podríamos estar viendo avances (...) en tan solo 30 días, con suerte comenzando a retirar algunas de las armas", dijo Kushner a Fox News desde Tel Aviv.

Los túneles del terror

Agregó que rellenar los túneles de Gaza, construidos por Hamás para introducir suministros de contrabando y evadir la respuesta de Israel a los ataques de los milicianos, podría ocurrir en los próximos 60 a 90 días.

Kushner, amigo de Netanyahu, se reunió con el líder israelí en Jerusalén un día después de mantener conversaciones directas en Egipto con Hamás, que se ha comprometido públicamente con el plan.

Ambas partes "acordaron que no se llevará a cabo ningún redespliegue o reconstrucción en la Franja antes de que Hamás se haya desarmado en toda Gaza", declaró un funcionario israelí de alto rango.

"También se acordó que el primer paso hacia la desmilitarización de la Franja sería exigir a Hamás que entregara sus armas para su desmantelamiento bajo la supervisión de un general estadounidense", añadió.

Una hoja de ruta acordada por el grupo terrorista el 30 de julio establecía que la destrucción de las armas de Hamás estaría supervisada por la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), prevista para asegurar la seguridad en la transición. La dirige el general de división estadounidense Jasper Jeffers.

Hamás se había comprometido a entregar sus armas a un nuevo órgano de gobierno palestino, lo cual suscitó escepticismo por parte de Netanyahu, pero que Trump calificó de avance decisivo.

El derecho de Israel a defenderse

Un representante de la "Junta para la Paz" de Trump, encargada de aplicar el acuerdo, afirmó que todas las armas recogidas se destruirán para impedir que vuelvan a utilizarse y subrayó que Israel "mantiene intacto su derecho a defenderse".

"Si Hamás recurre al terrorismo, la violencia o intenta rearmarse, Israel mantendrá su derecho a actuar en consecuencia", dijo el funcionario.

Entre los miembros de la "Junta de la Paz" que acompañaron a Kushner figuraba el exprimer ministro británico Tony Blair.

Durante las conversaciones en Egipto, Kushner exigió que Hamás demostrara que renuncia a sus armas y que no tendrá ningún papel futuro en el gobierno del territorio palestino.

Un alto mando de Hamás dijo que el grupo, representado por su nuevo líder Jalil al Hayya, expresó a Kushner su compromiso con el plan para Gaza.

FUENTE: Con información de AFP

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