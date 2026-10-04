Bolivia abre segundo proceso al exfiscal general tras hallazgo de dinero en ambulancia

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia designó a Roger Mariaca como fiscal general del Estado, en 2024, con un mandato de seis años. Mariaca fue señalado, el 28 de septiembre de 2026, por EEUU de "aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico"

LA PAZ.- La Fiscalía de Bolivia anunció la apertura de un segundo proceso al exfiscal general Roger Mariaca en relación con el hallazgo de 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares estadounidenses en una ambulancia que partió de su domicilio. Mariaca fue detenido esta semana tras las acusaciones de Estados Unidos por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.

"En realidad, son dos procesos que se ha abierto. Todavía no vamos a dar ninguna información, porque aún no se ha llevado a la audiencia de medidas cautelares. Vamos a exponer primeramente ante el juez que va a conocer de esta causa, que obviamente va a ser en el Juzgado Segundo de Instrucción Penal de la zona Sur, que se encuentra de turno", dijo el fiscal Edwin Sarmiento.

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En esta segunda investigación fueron detenidos tres hombres que se desplazaban en la ambulancia. De acuerdo con la imputación, el Ministerio Público sospecha que el dinero encontrado en el vehículo estaría relacionado con actividades de tráfico de sustancias controladas.

Este segundo proceso se anuncia luego de que la justicia determinó la detención preventiva de Roger Mariaca; el fiscal general de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio, investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas. Todo esto dentro de una investigación por sus presuntos vínculos con una estructura de protección al narcotráfico relacionada con el uruguayo Sebastián Marset.

Los antecedentes de la investigación contra Roger Mariaca se ubican en los tiempos cuando ejercía como abogado, antes de asumir como fiscal departamental de Santa Cruz y, posteriormente, como máxima autoridad del Ministerio Público.

La justicia determinó el sábado enviar a Mariaca al penal de Cantumarca, en Potosí, con detención preventiva por seis meses en la investigación sobre una red de protección al narcotráfico.

Fiscal interino

El Congreso de Bolivia suspendió al fiscal general y nombró el sábado a un interino tras una prolongada sesión de urgencia. De esta manera, Roger Mariaca ser sustituido por José Armando Urioste.

Sobre la situación del exfiscal Mariaca, el fiscal interino señaló: "Vamos a investigar. Yo soy enemigo de hacer una cacería de brujas. Yo considero que hay un principio de presunción de inocencia, pero también existe el principio de objetividad".

"Estamos recibiendo una institución que demuestra, por los acontecimientos de esta semana, que está totalmente empañada por actos de corrupción, manchada por la trayectoria lamentable de los colegas", indicó José Armando Urioste.

La alianza Escudo de las Américas, integrada por 15 gobiernos de países de la región liderados por EEUU, elogió a Bolivia “por sus acciones decisivas para enfrentar el narcotráfico, combatir la corrupción y hacer rendir cuentas".

FUENTE: Con información de Europa Express/La Razón/El Deber