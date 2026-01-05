EEUU prohíbe vuelos en el espacio aéreo venezolano por "amenazas inmediatas" tras escalada militar

Un migrante venezolano camina a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de mayo de 2023. Federico PARRA / AFP

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un nuevo comunicado de seguridad (Notam) el 4 de enero de 2026, en el que prohíbe de forma absoluta la operación de cualquier aeronave registrada o gestionada por compañías estadounidenses en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía (SVZM).







La medida, que tiene vigencia inmediata hasta el próximo 4 de febrero, marca una escalada crítica en los protocolos de seguridad aérea. A diferencia del aviso previo (NOTAM KICZ A0012/25), que solo recomendaba "precaución extrema", esta nueva disposición invoca la existencia de "amenazas inmediatas a la seguridad de vuelo asociadas a actividad militar en curso".

Hasta hace apenas unas semanas, la FAA mantenía una advertencia por el deterioro general de la seguridad y el aumento de actividad militar en aguas del Caribe. Sin embargo, los eventos ocurridos en el inicio de 2026 —incluyendo operaciones tácticas en territorio venezolano— han forzado a la agencia a cerrar el acceso civil de manera total.

