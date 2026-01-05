lunes 5  de  enero 2026
MEDIDA

EEUU prohíbe vuelos en el espacio aéreo venezolano por "amenazas inmediatas" tras escalada militar

Hasta hace apenas unas semanas, la FAA mantenía una advertencia por el deterioro general de la seguridad y el aumento de actividad militar en aguas del Caribe

Un migrante venezolano camina a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de mayo de 2023.&nbsp;

Federico PARRA / AFP

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un nuevo comunicado de seguridad (Notam) el 4 de enero de 2026, en el que prohíbe de forma absoluta la operación de cualquier aeronave registrada o gestionada por compañías estadounidenses en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía (SVZM).

La medida, que tiene vigencia inmediata hasta el próximo 4 de febrero, marca una escalada crítica en los protocolos de seguridad aérea. A diferencia del aviso previo (NOTAM KICZ A0012/25), que solo recomendaba "precaución extrema", esta nueva disposición invoca la existencia de "amenazas inmediatas a la seguridad de vuelo asociadas a actividad militar en curso".

Hasta hace apenas unas semanas, la FAA mantenía una advertencia por el deterioro general de la seguridad y el aumento de actividad militar en aguas del Caribe. Sin embargo, los eventos ocurridos en el inicio de 2026 —incluyendo operaciones tácticas en territorio venezolano— han forzado a la agencia a cerrar el acceso civil de manera total.

