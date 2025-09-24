Operación Caribe 200 y Plan Independencia 200: El Cartel de los Soles bajo presión

El Cartel de los Soles , designado como una organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT) en julio de 2025, utilizó a las Fuerzas Armadas Venezolanas (FANB) para ejecutar dos maniobras recientes: Operación Caribe 200 (proyección externa) y Plan Independencia 200 (control interno).

1) Contexto estratégico

El Cartel de los Soles ha subsumido al Estado venezolano, convirtiendo a la FANB y al aparato diplomático en brazos operativos de su supervivencia. Caribe 200 e Independencia 200 deben entenderse como operaciones del cartel disfrazadas de maniobras militares estatales.

2) Operación Caribe 200 – Proyección externa

Tropas: 10–15 mil personal rotativo.

10–15 mil personal rotativo. Recursos: barcos, aviones Su-30/K-8, lanchas rápidas.

barcos, aviones Su-30/K-8, lanchas rápidas. Costo estimado: $25–35 millones.

$25–35 millones. Resultados:

Sin impacto en el despliegue regional de EEUU.



Interdicciones de 10–12 toneladas de cocaína por semana continuaron.



Balance: maniobra de propaganda sin capacidad real de disuasión.

3) Plan Independencia 200 – Control interno

Tropas: 80–100 mil incluyendo FANB, Guardia Nacional, Milicia y colectivos.

80–100 mil incluyendo FANB, Guardia Nacional, Milicia y colectivos. Estructura: 284 “frentes de batalla”.

284 “frentes de batalla”. Costo estimado: $35–45 millones.

$35–45 millones. Resultados:

Enfocado en la represión y protección del régimen.



Sin contribución a capacidades de defensa externa.



Confirma el papel de la FANB como instrumento del cartel.

4) Costos y alcance

Caribe 200: $25–35M | Proyección externa

$25–35M | Proyección externa Independencia 200: $35–45M | Control interno

$35–45M | Control interno Total combinado: $60–80M | Insostenible en pocas semanas

5) Capacidad de adaptación del cartel

Operativa: rutas alternas (Ecuador, Brasil, Guyana, Surinam), UAVs, narcolanchas más pequeñas.

rutas alternas (Ecuador, Brasil, Guyana, Surinam), UAVs, narcolanchas más pequeñas. Política: propaganda de resistencia, movilización simbólica de la milicia.

propaganda de resistencia, movilización simbólica de la milicia. Económica: dependencia de oro ilegal, criptomonedas, contrabando.

dependencia de oro ilegal, criptomonedas, contrabando. Diplomática: carta de Maduro a Trump como señal de vulnerabilidad. Evaluación MSI²: la adaptación no representa fortaleza, sino resistencia temporal bajo creciente presión.

6) Frente diplomático del cartel en la ONU

El Ministro de Relaciones Exteriores Iván Gil, actuando como operador del cartel, se dirigió a la ONU como representante de un régimen ilegítimo. Al permitir esto, la ONU de facto legitima el fraude electoral de julio de 2024 y la presencia de un régimen-cartel designado como SDGT. Esto constituye una vergüenza diplomática y subraya la urgencia de un frente democrático hemisférico paralelo.

7) Riesgos estratégicos

Económicos: creciente presión sobre recursos y reservas.

creciente presión sobre recursos y reservas. Militares: erosión logística y baja moral en la FANB.

erosión logística y baja moral en la FANB. Regionales: riesgo de escalada asimétrica (narcolanchas, UAVs, alianzas criminales).

riesgo de escalada asimétrica (narcolanchas, UAVs, alianzas criminales). Políticos: aislamiento reforzado y evidencia de ilegitimidad.

8) Conclusiones y recomendaciones del MSI²

Caribe 200 e Independencia 200 son operaciones del cartel disfrazadas de ejercicios militares estatales. Con $60–80M gastados en semanas, el modelo es financieramente frágil.

Recomendaciones:

Mantener la presión naval y aérea de EEUU.

Profundizar la cooperación de inteligencia regional.

Intensificar sanciones financieras dirigidas a gastos militares ilícitos.

Promover un frente diplomático paralelo.

Reforzar la narrativa: la FANB es el brazo armado de un cartel terrorista.

9) Impacto directo de operaciones de EEUU

Interdicciones de narcolanchas: 10 toneladas de cocaína interrumpidas semanalmente.

Operaciones VBSS: abordaje de embarcaciones pesqueras usadas como cobertura logística.

Efectos: reducción del flujo hacia EEUU, pérdidas semanales de varios millones de dólares, debilitamiento económico del cartel.

Evaluación del MSI²: evidencia clara de que la presión sostenida está generando resultados medibles y verificables.

