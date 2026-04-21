EEUU propone internet libre con Starlink en Cuba y exige reformas al régimen

Una mujer usa su teléfono móvil para conectarse a internet mediante wifi en La Habana, el 5 de diciembre de 2018. Los cubanos tendrán la oportunidad de tener internet en sus teléfonos móviles desde el jueves, pero a tarifas más altas.

Un hombre usa su teléfono móvil en una calle de La Habana el 3 de junio de 2025. Las nuevas tarifas de internet móvil en Cuba, que entraron en vigor el 30 de mayo y dolarizaron parcialmente el servicio, han desatado una ola de descontento entre los usuarios.

Un crítico cubano de videojuegos cruza los dedos mientras Internet se apaga, mientras asiste al lanzamiento mundial de "Saviorless", el primer videojuego cubano que estará en plataformas de videojuegos internacionales, el 2 de abril de 2024 en La Habana.

Varias personas navegan por internet con sus celulares desde un portal en La Habana el 15 de enero de 2019. EFE/Ernesto Mastrascusa

LA HABANA.- La administración del presidente Donald Trump planteó al régimen cubano permitir el acceso a internet en la isla a través de la red satelital Starlink, de la empresa SpaceX, como parte de las conversaciones sostenidas el pasado 10 de abril en La Habana entre delegaciones de ambos países.

La propuesta, según un alto funcionario del Departamento de Estado, busca ofrecer una conexión “gratuita, confiable y rápida” para los ciudadanos cubanos, en un país donde el acceso a internet se mantiene bajo un estricto monopolio estatal y con fuertes limitaciones en cobertura y velocidad.

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El encuentro marcó un hecho relevante en la relación bilateral, al tratarse del primer aterrizaje de una aeronave del Gobierno estadounidense en Cuba desde 2016, en medio de un escenario de tensiones políticas, demandas de reformas y deterioro económico en la isla.

Las conversaciones también incluyeron reuniones con figuras vinculadas al círculo de poder del régimen castrista, entre ellas Raúl Guillermo Rodríguez Castro, considerado un actor clave en los contactos bilaterales.

En ese contexto, Washington reiteró la necesidad de que el régimen cubano avance en "reformas económicas y de gobernanza" que permitan mejorar la competitividad y atraer inversión extranjera, en un momento en que la economía de la isla muestra signos de colapso estructural.

Presos políticos

La administración Trump insistió además en la liberación de presos políticos y en la ampliación de libertades civiles, incluyendo garantías para la expresión, la organización política y el ejercicio del periodismo independiente. Entre los casos mencionados figuran los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

Otro de los puntos planteados fue la compensación a ciudadanos y empresas estadounidenses por bienes confiscados tras la revolución de 1959, un tema histórico que continúa generando fricciones entre ambos países.

Grupos terroristas

Asimismo, autoridades estadounidenses expresaron preocupación por la presencia de actores vinculados a inteligencia extranjera y grupos considerados terroristas que, según Washington, operan en territorio cubano.

El planteamiento sobre Starlink se produce en un momento en que el acceso a la información se mantiene como un elemento clave de control político en la isla, donde las interrupciones del servicio y las restricciones digitales han sido utilizadas en distintos episodios de protesta social.

Las conversaciones se desarrollan en paralelo a una crisis interna que se profundizó en los últimos meses, marcada por apagones prolongados, escasez de combustible y un deterioro generalizado de las condiciones de vida. La situación se agravó tras la caída del apoyo energético desde Venezuela, luego de la captura del dictador depuesto, Nicolás Maduro, lo que redujo significativamente el suministro de petróleo hacia Cuba.

"Cambios inmediatos"

En ese escenario, Washington advirtió que el régimen dispone de una ventana limitada para implementar cambios antes de que la crisis se agrave de forma irreversible, al tiempo que reiteró su disposición a buscar una salida diplomática que evite un mayor deterioro en la isla.

Por su parte, el régimen cubano confirmó la realización del encuentro, aunque negó que se hayan establecido plazos o condiciones específicas, en contraste con versiones que apuntan a mayores exigencias por parte de Estados Unidos.

El acercamiento ocurre en un contexto regional en transformación, donde la situación en Cuba sigue siendo observada como un punto crítico por su impacto político, migratorio y de seguridad en el hemisferio.

FUENTE: Con información de EFE/Infoabe