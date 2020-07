EEUU prueba vacuna para el coronavirus en 30.000 voluntarios

Para determinar la eficacia de la dosis, los voluntarios no sabrán si están recibiendo la vacuna o un placebo. Luego de dos inyecciones, serán monitoreados de cerca para ver cuál de los dos grupos desarrolla más infecciones al tiempo que prosigue con su rutina diaria, especialmente en regiones donde el virus ha resurgido.

“Desafortunadamente para Estados Unidos, tenemos abundantes infecciones ahora” para poder dar con la respuesta, declaró el director de los Institutos, el doctor Anthony Fauci, en una revista reciente con The Associated Press.

Vacuna EEUU-coronavirus.jpg

En esta foto del 4 de mayo de 2020 distribuida por la facultad de medicina de la Universidad de Maryland, en Baltimore, un paciente inscrito en las pruebas clínicas de una vacuna para el COVID-19 de Pfizer recibe una inyección.

University of Maryland School of Medicine via AP