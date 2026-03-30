EEUU recibió en privado mensajes positivos de funcionarios iraníes, dice Rubio

El Secretario de Estado Marco Rubio habla con reporteros antes de abordar un avión en la Base Conjunta Andrews en Maryland el 26 de marzo de 2026.

WASHNGTON. - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este lunes su esperanza de poder trabajar con sectores del gobierno de Irán y señaló que Washington ha recibido, en privado, mensajes positivos.

"Tenemos la esperanza de que así sea", declaró Rubio al programa de ABC News "Good Morning America". dirigido por el periodista George Stephanopoulos.

"Claramente hay personas allí que se están comunicando con nosotros de una manera en que no lo habían hecho en el pasado quienes ocupaban cargos de poder en Irán. Esto se refleja en algunas de las cosas que están dispuestos a hacer", añadió.

Rubio aseguró qué es importante recordar los objetivos de esta operación desde el principio.

"Íbamos a destruir la armada iraní. Estamos destruyendo su capacidad —sus lanzadores de misiles— en un porcentaje significativo. Vamos a aniquilar su base industrial de defensa, es decir, su capacidad para fabricar nuevos misiles y drones en el futuro, porque representaba una gran amenaza para la región. Este Irán que ven ahora es Irán en su punto más débil. Imaginen cómo sería dentro de dos años si tuvieran miles de misiles más —miles de lanzadores de misiles más— y fábricas para fabricar aún más. Ese era un riesgo inaceptable, había que abordarlo, y el presidente Trump lo está abordando".

Destacó que ahora amenazan con controlar el estrecho de Ormuz a perpetuidad, crear un sistema de peaje y cosas por el estilo. Eso no lo van a permitir.

"El presidente tiene varias opciones a su disposición, si así lo desea, para impedirlo. Obviamente, no voy a hablar de esas opciones, ni vamos a hablar de tácticas militares. El Departamento de Guerra se encargaría de esos asuntos. Podría remitirlos a ellos, pero obviamente tampoco van a hablar de ello con ustedes. Pero hay una manera de lograr nuestros objetivos. Los lograremos en cuestión de semanas, no de meses".

Aqu[i la trasncripción completa de la entrevista hecha a Rubio en el programa de ABC News.

PREGUNTA: Hablemos más sobre esto con el Secretario de Estado, Marco Rubio. Señor Secretario, gracias por acompañarnos esta mañana. Hablemos de los comentarios del Presidente anoche, sobre tomar el petróleo en la isla de Kharg. ¿Cómo lo haría? ¿Por qué lo haría? ¿No requeriría tropas terrestres?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, en primer lugar, es importante recordar los objetivos de esta operación desde el principio. Íbamos a destruir la armada iraní. Estamos destruyendo su capacidad —sus lanzadores de misiles— en un porcentaje significativo. Vamos a aniquilar su base industrial de defensa, es decir, su capacidad para fabricar nuevos misiles y drones en el futuro, porque representaba una gran amenaza para la región. Este Irán que ven ahora es Irán en su punto más débil. Imaginen cómo sería dentro de dos años si tuvieran miles de misiles más —miles de lanzadores de misiles más— y fábricas para fabricar aún más. Ese era un riesgo inaceptable, había que abordarlo, y el presidente Trump lo está abordando.

Ahora amenazan con controlar el estrecho de Ormuz a perpetuidad, crear un sistema de peaje y cosas por el estilo. Eso no se va a permitir. El presidente tiene varias opciones a su disposición, si así lo desea, para impedirlo. Obviamente, no voy a hablar de esas opciones, ni vamos a hablar de tácticas militares. El Departamento de Guerra se encargaría de esos asuntos. Podría remitirlos a ellos, pero obviamente tampoco van a hablar de ello con ustedes. Pero hay una manera de lograr nuestros objetivos. Los lograremos en cuestión de semanas, no de meses.

PREGUNTA: Bueno, hablemos de apoderarse del petróleo, porque el Presidente expuso ese objetivo anoche. Y para apoderarse del petróleo se necesitarán tropas terrestres, ¿no es así?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, una vez más, los iraníes amenazan con establecer un sistema permanente en el Estrecho de Ormuz que les permita decidir quién transita por las vías marítimas internacionales. Eso jamás se permitirá. Por cierto, el resto del mundo debería tomar nota de ello. Tienen mucho más en juego que nosotros. En este país, muy poca de nuestra energía proviene del Estrecho de Ormuz. El resto del mundo recibe mucha más. Dicho esto, el Presidente tiene varias opciones a su disposición, y el Departamento de Guerra está preparando alternativas para el Presidente ante esta y otras contingencias que pudieran surgir. Eso es lo que siempre debe ocurrir en situaciones como esta.

Pero lo que quiero que el pueblo estadounidense y quienes ven esta transmisión sepan es que, fundamentalmente, de esto se trata la destrucción de su fuerza aérea, lo cual ya se ha logrado en gran medida; la destrucción de su armada, también en gran medida; la destrucción de las fábricas donde fabrican todas estas armas, lo cual estamos a punto de lograr; y una reducción sustancial en el número de lanzadores de misiles que poseen, de modo que no puedan seguir amenazando a sus vecinos en el futuro. Todos estos objetivos se están cumpliendo antes de lo previsto y deberían poder lograrse en cuestión de semanas.

PREGUNTA: Mientras usted habla, el Presidente está ampliando los objetivos. Hace apenas un par de minutos, publicó un mensaje en Truth Social diciendo que estamos en conversaciones con un régimen nuevo y más razonable en Irán, pero también agregó que si esas conversaciones no dan fruto, Estados Unidos volará y aniquilará por completo todas sus centrales eléctricas, todos sus pozos petroleros y la isla de Kharg, y posiblemente todas las plantas desalinizadoras, que deliberadamente aún no hemos tocado; eso es lo que dijo. Eso sí que es una gran ampliación de los objetivos.

SECRETARIO RUBIO: Bueno, creo que el primer punto que destaca el Presidente es que prefiere la diplomacia. Como ya he dicho, esos esfuerzos están en sus inicios. Se intercambian mensajes y se mantienen algunas conversaciones, incluso a través de intermediarios. Y él siempre lo prefiere.

Miren, si el régimen iraní se hubiera manifestado en algún momento del pasado y hubiera dicho que iba a abandonar sus ambiciones nucleares, que iba a desarrollar energía nuclear como lo hace prácticamente cualquier otro país del mundo, y que eso es a través de medios pacíficos en los que se importa el combustible y está supervisado, etc., y que no iba a dejar de apoyar a los grupos terroristas de la región. Miren esta región. Todos y cada uno de los grupos terroristas de esta región tienen un vínculo con el régimen iraní. Todos y cada uno de ellos: los hutíes, Hezbolá, Hamás, las milicias chiíes que atacan a todo el mundo desde Irak.

Todos y cada uno de estos grupos y toda la desestabilización en esta región tienen su origen directo en el régimen iraní. Hay que abordar estos problemas. Y si Irán hubiera estado dispuesto a hacerlo en el pasado, no estaríamos teniendo esta entrevista sobre este tema ahora mismo. Su negativa a hacerlo y su constante empeño en adquirir algún día capacidad nuclear: son unos lunáticos. Están dementes. Son fanáticos religiosos a quienes jamás se les debería permitir poseer un arma nuclear porque tienen una visión apocalíptica del futuro. Y todos sus vecinos lo saben, por cierto, razón por la cual todos sus vecinos han apoyado los esfuerzos que estamos realizando.

PREGUNTA: Usted los llama lunáticos, pero el Presidente acaba de publicar un mensaje donde dice que estamos en conversaciones con un régimen nuevo y más razonable. Permítame aclararle esto. ¿Quién es este régimen nuevo y más razonable? ¿Está Estados Unidos en contacto directo con ellos?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, no voy a revelarles quiénes son esas personas porque probablemente les traería problemas con otros grupos dentro de Irán. Miren, hay algunas divisiones internas. Y, en definitiva, creo que si hay personas en Irán que, después de todo lo sucedido, están dispuestas a tomar un rumbo diferente para su país, sería estupendo. Imaginen un Irán que, en lugar de gastar miles de millones de dólares en apoyar a terroristas o comprar armas, hubiera invertido ese dinero en ayudar al pueblo iraní. Tendríamos un país muy diferente.

Así que siempre tenemos la esperanza de que eso exista allí. Es lamentable. El pueblo de Irán es gente increíble. El problema reside en quienes los dirigen, este régimen clerical. Y si ahora hay gente nueva al mando que tiene una visión más razonable del futuro, serían buenas noticias para nosotros, para ellos, para el mundo entero. Pero también tenemos que estar preparados para la posibilidad, tal vez incluso la probabilidad, de que no sea así. Así que vamos a ponerlo a prueba. Estamos...

PREGUNTA: Bueno, pero el Presidente dijo que sí. ¿Es cierto o no? Solo intento aclarar este punto.

SECRETARIO RUBIO: Bueno, lo que quiero decir es que, sí, hay gente que dice algunas cosas correctas en privado. Obviamente, no lo van a publicar en comunicados de prensa, y lo que dicen a ustedes o publican no refleja necesariamente lo que dicen en nuestras conversaciones. Pero al final, tenemos que ver si estas personas terminan estando al mando, si son las que tienen el poder para cumplir. Vamos a ponerlo a prueba. Tenemos la esperanza de que así sea. Claramente hay gente allí que nos habla de una manera que los anteriores responsables en Irán no nos habían hablado en el pasado, algunas de las cosas que están dispuestos a hacer, algunas de las cosas que dicen que están dispuestos a hacer. Obviamente, tienen que hacerlo.

Vamos a poner a prueba esa propuesta con firmeza, porque siempre preferimos resolver las cosas mediante la negociación y la diplomacia. Pero también debemos estar preparados para la posibilidad de que ese esfuerzo fracase, ya que estamos tratando con un régimen de 47 años que todavía cuenta con muchas personas involucradas que no son precisamente partidarias de la diplomacia ni de la paz.

PREGUNTA: ¿Y si fracasa, la guerra se expande?

SECRETARIO RUBIO: ¿Qué es eso? Lo siento.

PREGUNTA: Si fracasa, ¿se expande la guerra?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, la guerra —esta operación, de acuerdo— se trata de objetivos muy específicos. El Presidente los expuso la primera noche de la operación. Se los repetiré ahora porque oigo hablar mucho de que no sabemos cuáles son los objetivos claros. Aquí están. Deberían anotarlos. Número uno, la destrucción de su fuerza aérea. Número dos, la destrucción de su armada. Número tres, la drástica reducción de su capacidad de lanzamiento de misiles. Y número cuatro, la destrucción de sus fábricas para que no puedan fabricar más misiles y más drones que nos amenacen en el futuro.

Todo esto para que jamás puedan escudarse en ello para adquirir un arma nuclear. Ese fue nuestro objetivo desde el principio; y sigue siéndolo ahora. Estamos cumpliendo con el ritmo previsto e incluso adelantados en algunos aspectos, y lograremos esos objetivos en cuestión de semanas, no de meses.

PREGUNTA: Señor Secretario, gracias por su tiempo esta mañana.

SECRETARIO RUBIO: Gracias, George. (Periodista George Stephanopoulos)

FUENTE: Con información de AFP