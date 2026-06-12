La esquinita de Reme

*El pasado viernes se celebró una elegante cena en el Lowe’s Hotel de Coral Gables para premiar a los exalumnos más destacados del Miami Dade College en su Hall of Fame 2026. Entre los premiados estaba el actual Embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, que no pudo asistir por la situación en ese país. Otros de los premiados fue Emilio Cabrera de los McDonalds. En filantropía fue honrada Silvia Ríos Fortun por su extraordinaria labor a favor del Jackson Memorial Foundation. Muy aplaudida Silvita que es presidente de los Guardián Angels. Otro premiado es el jefe de los bomberos, Chief Fernando Gómez. En servicio público, el senador René García fue el premiado. En Real Estate el honrado fue Néstor Machado, cuya familia eran los propietarios de los refrescos Cawy en la isla de Cuba en tiempos de la república. La presentación de los honrados estuvo a cargo de la popular presidente del MDC, Madeline Pumariega y de Jorge Plasencia, Chairman de la Junta de Directores de la Fundación del Miami Dade College.

*William Poulte fue nombrado por el presidente Trump para reemplazar a Tulsi Gabbard como director de Inteligencia. En la actualidad Poulte ocupa la posición de director de FHFA que supervisa Famnie Mae, Freddie Mac y los Federales Loan Banks. La Casa Blanca confirma que continuará con este trabajo y agregará el de director de Inteligencia.

*Cientos de manifestantes fueron a la embajada estadounidense en Caracas para pedir elecciones generales en Venezuela. Los venezolanos ya necesitan una total democracia en su país. ¡Que así sea!

*Polymarket publicó su última predicción para las elecciones presidenciales del 2028 y, hasta el día de hoy, sus ganadores son: Marco Rubio con el 17% seguido de JD Vance con el 16%. Gavin Newsome con el 14%, Kamala la Mala con el 5.3% y Seso hueco Ocasio Cortes con el 5%. Aunque aún estamos muy lejos de las elecciones, Marco Rubio debe sentirse muy contento con estos resultados. ¡Y nosotros también!

*Jerry Demings, el actual alcalde de Orange County (Orlando) ha sido diagnosticado con un cáncer “tratable” de la próstata. Mientras tanto ha decidido suspender su aspiración para gobernador de la Florida. Está casado con Val Demings que fue congresista en la Cámara de Representantes en Washington del 2017 al 2023. Se postuló frente a Marco Rubio para el Senado y perdió.

*La cena de gala de los corresponsales de la Casa Blanca se celebrará ahora el 24 de julio según informaron los organizadores en esta semana. La anterior tuvo que ser suspendida cuando un criminal se “coló” en el acto disparando con un arma de fuego. El Presidente, Primera Dama y Vicepresidente Vance se encontraban allí. Me imagino que las medidas de seguridad serán enormes. Dios quiera pueda celebrarse normalmente.

*Mac Kenzie Scott (la ex esposa de Jeff Bezos) ha donado a diferentes causas 26.4 billones de dólares en menos de 7 años. En el 2025 donó 7.2 billones que es lo máximo donado por cualquier persona en el mundo desde que Forbes comenzó a documentar las donaciones. Es una novelista famosa y estuvo envuelta en el desarrollo de Amazon. Casada con Jeff Bezos desde 1993 hasta el 2019. Muy involucrada con las causas de las mujeres es alguien admirable.

*Visa y MasterCard se van de Cuba. Ya no servirán estas tarjetas en la Isla. ¡Cada día están más solos y complicados!

*La mano fuerte del Comunismo en Cuba, Josefina Vidal, declaró que nada se ha resuelto entre Cuba y Estados Unidos hasta la fecha. Josefina es una comunista de toda la vida y ha sido portavoz del régimen por muchos años. Habla varios idiomas entre ellos el inglés, francés y ruso. Fue la cabeza de la Sección de Intereses Cubana en Washington por varios años y es de los de la “línea dura”. Fue finalmente expulsada de este país. Mujer inteligente y peligrosa.

*Miles de cancelaciones de vuelos en Europa han causado una profunda crisis en casi todas las aerolíneas. No se trata de cientos de cancelaciones sino de miles. ¡Los aeropuertos están en crisis y los pasajeros sufriendo día a día!

*Llegó a Miami el documental sobre la vida del asesinado líder venezolano, Óscar Pérez. Ahora que Venezuela está en la encrucijada con su pasado y su futuro, está información vuelve a desatar emociones y se ve la crueldad en la ejecución a Oscar.

*En las elecciones presidenciales de Perú celebradas el pasado domingo tras los primeros conteos Keiko Fujimori aventajaba en votos a su rival de izquierda. Ojalá pueda asumir el poder y controlar al Perú. Rogamos porque el recuento se lleve a cabo pacíficamente.

*Mamá, tengo una noticia buena y otra mala le dice Pepito a Doña Milagros. Dime la buena, Pepito. ¡He aprobado todas las asignaturas! ¿Y la mala? ¡Que es mentira!