EEUU sanciona a la presidenta de la Corte Penal Internacional

Fiscalía tiene su sede en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Foto del 14 de marzo de 2025)

WASHINGTON. - Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la magistrada japonesa Tomoko Akane, y contra el juez senegalés Abdoulaye Seye, en el marco de su ofensiva contra el tribunal con sede en La Haya.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que ambos “se han involucrado directamente en los intentos de la CPI de investigar, arrestar o procesar a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” del organismo.

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que las sanciones incluyen la prohibición de viaje a Estados Unidos y la congelación de activos en territorio estadounidense. Se permitirá únicamente la liquidación de operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

Asimismo, se bloquearán transacciones con cualquier entidad en la que los sancionados tengan una participación igual o superior al 50%.

Contexto político y judicial

EEUU nunca ha firmado el Estatuto de Roma, que dio origen a la CPI en 2000, y rechaza su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses o israelíes. La administración Trump sostiene que el tribunal es “corrupto y politizado” y lo acusa de exceder su mandato.

En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que calificó las investigaciones de la CPI como una “amenaza” para la seguridad nacional. Bajo ese marco, Washington ha sancionado previamente a jueces, fiscales y organizaciones vinculadas a las pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra en Gaza y Afganistán.

La CPI emitió en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y varios miembros de Hamás, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto de Gaza, suscitado tras el ataque terrorista de Hamás a Israel en octubre de 2023, que dejó más de 1.200 personas muertas en su mayoría civiles, y 251 personas secuestradas, varias de ellas asesinadas en cautiverio por el grupo terrorista.

FUENTE: Con información de AFP/EFE