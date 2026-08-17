lunes 17  de  agosto 2026
COLOMBIA

Abelardo De la Espriella anuncia que excanciller de Uribe asumirá como embajadora en EEUU

María Consuelo Araújo servirá a Colombia "desde nuestra embajada más importante", dijo Abelardo De la Espriella. Es experta en finanzas y asuntos públicos

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos&nbsp;

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" 

AFP
Por Sofía Nederr

BOGOTÁ — El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció que María Consuelo Araújo Castro, de 54 años y quien fue canciller del expresidente Álvaro Uribe Vélez desde 2006 hasta 2007, será la embajadora ante Estados Unidos.

La nueva funcionaria asumió a principios de 2026 como directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y es profesional en finanzas, gobierno y asuntos públicos.

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"Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia me notifican en este momento que ha llegado el beneplácito para la persona que nominé como embajadora de Colombia en los Estados Unidos. Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro", señaló De la Espriella en su cuenta X este lunes.

El mandatario derechista, que fue respaldado por el presidente Donald Trump y tiene dentro de su agenda la reconstrucción de las relaciones con EEUU, también escribió: "Me siento honrado y feliz de contar con una mujer de su experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia para servir a Colombia desde nuestra embajada más importante. Bienvenida, querida Conchi, al Gobierno de la Patria Milagro. ¡Firme por la Patria!".

De la Espriella, que asumió el poder el 7 de agosto, anunció en julio que Colombia hará parte del Escudo de las Américas, impulsado por Trump. “Colombia NO será más gobernada por un Gobierno complaciente con el narcoterrorismo; pasaremos a combatirlo como corresponde", sostuvo.

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, consideró "un gran acierto" del mandatario la escogencia de Araújo Castro. En su cuenta de Instagram señaló que la nueva embajadora "reúne experiencia, carácter, sensibilidad y una gran capacidad para construir y ejecutar".

Añadió: "En un momento en que Colombia necesita confianza, serenidad y resultados, contar con María Claudia Araújo es una gran noticia".

Conversación con Trump

El mandatario colombiano sostuvo una conversación telefónica de 10 minutos con Trump el pasado sábado. Esto tras el terremoto del 10 de agosto que afectó varias ciudades.

"Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé. También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto. La conversación fue muy amigable y cordial”, sostuvo Abelardo De la Espriella.

FUENTE: Con información de Abelardo De la Espriella/Presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana/Semana

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