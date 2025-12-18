jueves 18  de  diciembre 2025
Petroleros

EEUU sanciona a una red de buques y empresas gestoras vinculadas a la 'flota fantasma' iraní

El Departamento del Tesoro dijo que "no dudaremos en utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar a quienes facilitan el comercio ilícito de petróleo de Irán"

Buque tanquero iraní atracado en un puerto de Venezuela.

Buque tanquero iraní atracado en un puerto de Venezuela.

EUROPA PRESS/ARCHIVO
El petrolero de bandera iraní Fortune atraca en la refinería El Palito después de su llegada a Puerto Cabello en el estado norteño de Carabobo, Venezuela.

El petrolero de bandera iraní Fortune atraca en la refinería El Palito después de su llegada a Puerto Cabello en el estado norteño de Carabobo, Venezuela. 

AFP/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Administración del presidente Donald Trump anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones contra 29 buques vinculados a la llamada 'flota fantasma' iraní, así como a sus respectivas empresas gestoras, con el objetivo de "privar" a Teherán de los ingresos petroleros que le permiten financiar sus programas militares y armamentísticos.

"Como ha dicho repetidamente el presidente (Donald) Trump, Estados Unidos no permitirá que Irán posea un arma nuclear", señaló el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, en un comunicado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones además contra el empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, quien lidera parte de la red de empresas y buques sancionados este jueves por Washington, algunas de ellas con sede en Emiratos Árabes Unidos.

"Desde que el presidente Trump asumió el cargo, su Administración ha sancionado a más de 180 buques responsables de transportar petróleo y productos derivados del petróleo iraní, lo que aumenta los costos para los exportadores de crudo iraníes y reduce los ingresos que Irán recibe por cada barril de petróleo vendido", resaltó.

Máxima presión contra Irán

En el nuevo paquete de sanciones de Washington hay numerosas embarcaciones bajo las banderas de Panamá, Palau, Islas Cook y Barbados. Los barcos son propiedad de empresas con sede, entre otras, en Islas Vírgenes Británicas, India, Liberia o Islas Marshall.

Por su parte, el Departamento de Estado ha señalado en un comunicado que Washington "seguirá implementando medidas" para ejercer la máxima presión contra Teherán. "No dudaremos en utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar a quienes facilitan el comercio ilícito de petróleo de Irán", ha dicho.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

