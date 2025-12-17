40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano.

MIAMI. - A diferencia de los meses anteriores, alrededor de 40 buques internacionales catalogados de irregulares, 14 de estos con sanciones , fueron detectados en las costas de Venezuela con destino a terminales de petróleo , durante el mes de noviembre, según reportó el más reciente informe de la organización Transparencia Venezuela en el exilio.

El nuevo registro indica que, aunque disminuyó la presencia de tanqueros con respecto a meses anteriores, el 40% del total de las 98 embarcaciones petroleras que llegaron a las costas se mantuvo y presentaron características ilícitas.

La llegada de estas flotas a Venezuela ocurrió en medio del fortalecimiento de la presencia militar de EEUU en el Caribe, en operaciones contra el narcotráfico, lo cual podría haber incidido en la reducción de los tanqueros, señaló el informe.

EEUU en alerta

La presencia de los buques irregulares en el Caribe es una de las preocupaciones de EEUU que a finales de noviembre bloqueó un tanquero ruso sancionado, el Seahorse, que llegaba a Venezuela, y se redirigió hacia África occidental.

Y es también la base de la orden del presidente Trump este martes del bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela, en medio de las presiones sobre el régimen de Maduro.

Según reportes del portal Axios, unos 18 barcos con petróleo en aguas venezolanas se encuentran bajo vigilancia de las fuerzas militares de EEUU, luego de que Trump endureció la presión y ha hecho que Rusia y Venezuela reaccionen con advertencias de “consecuencias impredecibles”.

Buques con sanciones

Según una clasificación del informe, del número total de buques, 17 pertenecen a la empresa matriz PDVSA, mientras que 64 eran internacionales y 17 “llegaron con sus señales AIS apagadas”, una señal que enciende las sospechas sobre sus cargas.

“Sin embargo, la proporción de embarcaciones sancionadas (14), furtivas (9) y de flotas oscuras (17) se mantiene: 40 en total, que representa 41% del tráfico observado cerca de los puertos de hidrocarburos en el país”, indica la organización en su monitoreo.

En referencia a los tanqueros "oscuros", el reporte destaca que los 17 petroleros con sus señales apagadas fueron detectados en las proximidades de la terminal de Amuay, en el occidente del país, donde en octubre se registraron unas 24.

No solo se observaron al menos 13 operaciones ilícitas de trasiego de crudo entre busques oscuros, furtivos y sancionados, afirma el informe, sino que también se identificó la presencia de 14 tanqueros sancionados por la OFAC de EEUU, la OFSI del Reino Unido y la Unión Europea, "la gran mayoría de ellos con banderas de paraísos regulatorios como Islas Comoras, Guinea y Guyana".

FUENTE: Con información Transparenciave.org, France24