miércoles 17  de  diciembre 2025
CONTRABANDO

40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

De 98 tanqueros que transportaban crudo, 14 estaban sancionados y 17 se mantuvieron a oscuras, lo que demuestra la presencia de flota irregular, según informe

&nbsp;En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iran&iacute; Fortune aparece anclado en el muelle de la refiner&iacute;a El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Ir&aacute;n, que en mayo envi&oacute; cinco petroleros de gasolina al pa&iacute;s suramericano.&nbsp;

 En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano. 

AP /Juan Carlos Hernandez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A diferencia de los meses anteriores, alrededor de 40 buques internacionales catalogados de irregulares, 14 de estos con sanciones, fueron detectados en las costas de Venezuela con destino a terminales de petróleo, durante el mes de noviembre, según reportó el más reciente informe de la organización Transparencia Venezuela en el exilio.

El nuevo registro indica que, aunque disminuyó la presencia de tanqueros con respecto a meses anteriores, el 40% del total de las 98 embarcaciones petroleras que llegaron a las costas se mantuvo y presentaron características ilícitas.

Lee además
Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
TENSIONES

Buque petrolero incautado frente a costas de Venezuela irá a un puerto de EEUU, el crudo será confiscado
Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
SEGURIDAD

EEUU renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela debido a los peligros por actividad militar

La llegada de estas flotas a Venezuela ocurrió en medio del fortalecimiento de la presencia militar de EEUU en el Caribe, en operaciones contra el narcotráfico, lo cual podría haber incidido en la reducción de los tanqueros, señaló el informe.

EEUU en alerta

La presencia de los buques irregulares en el Caribe es una de las preocupaciones de EEUU que a finales de noviembre bloqueó un tanquero ruso sancionado, el Seahorse, que llegaba a Venezuela, y se redirigió hacia África occidental.

Y es también la base de la orden del presidente Trump este martes del bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela, en medio de las presiones sobre el régimen de Maduro.

Según reportes del portal Axios, unos 18 barcos con petróleo en aguas venezolanas se encuentran bajo vigilancia de las fuerzas militares de EEUU, luego de que Trump endureció la presión y ha hecho que Rusia y Venezuela reaccionen con advertencias de “consecuencias impredecibles”.

Buques con sanciones

Según una clasificación del informe, del número total de buques, 17 pertenecen a la empresa matriz PDVSA, mientras que 64 eran internacionales y 17 “llegaron con sus señales AIS apagadas”, una señal que enciende las sospechas sobre sus cargas.

“Sin embargo, la proporción de embarcaciones sancionadas (14), furtivas (9) y de flotas oscuras (17) se mantiene: 40 en total, que representa 41% del tráfico observado cerca de los puertos de hidrocarburos en el país”, indica la organización en su monitoreo.

En referencia a los tanqueros "oscuros", el reporte destaca que los 17 petroleros con sus señales apagadas fueron detectados en las proximidades de la terminal de Amuay, en el occidente del país, donde en octubre se registraron unas 24.

No solo se observaron al menos 13 operaciones ilícitas de trasiego de crudo entre busques oscuros, furtivos y sancionados, afirma el informe, sino que también se identificó la presencia de 14 tanqueros sancionados por la OFAC de EEUU, la OFSI del Reino Unido y la Unión Europea, "la gran mayoría de ellos con banderas de paraísos regulatorios como Islas Comoras, Guinea y Guyana".

FUENTE: Con información Transparenciave.org, France24

Temas
Te puede interesar

Condenan a prisión a adolescente acusado de "terrorismo" por su ropa en Venezuela

Trump designa al régimen de Maduro Organización Terrorista Extranjera

La nobel de la paz María Corina Machado abandona Oslo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Las autoridades desmantelan una banda criminal en Miami.
OPERACIÓN EL PRIMO

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida, 24 acusados y un caso de sicariato frustrado

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

El presidente de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.
CHILE

Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
EEUU

Trump anuncia que se dirigirá a la nación el miércoles en un mensaje televisado ¿De qué hablará?

Te puede interesar

 En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano. 
CONTRABANDO

40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de una zona minera.
INVERSIONES

Empresa surcoreana construirá en EEUU planta de fundición de minerales críticos

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
TENSIONES

Trump designa al régimen de Maduro Organización Terrorista Extranjera

El Interamerican Institute for Democracy (IID) presentará el libro Guerra híbrida en las Américas (Crimen contra la democracia), del jurista y exmnistro boliviano Carlos Sánchez Berzaín video
ACTO

El Interamerican Institute for Democracy presenta el libro "Guerra híbrida en las Américas"

Familiares de personas arrestadas durante las protestas posteriores a las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio, sostienen velas durante una vigilia exigiendo su liberación, frente a la prisión de Tocuyito, en Tocuyito, estado de Carabobo, Venezuela, el 1 de noviembre de 2024.
REPRESIÓN

Condenan a prisión a adolescente acusado de "terrorismo" por su ropa en Venezuela