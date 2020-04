EEUU: Seguro Social anuncia que pagará en tiempo

"El Seguro Social pagará los beneficios mensuales a tiempo y estos pagos no serán afectados por la pandemia del COVID-19. Quiero que nuestros beneficiarios estén al tanto que los estafadores tratarán de engañarlos para hacerles pensar que la pandemia de alguna manera cambiará o parará sus pagos de Seguro Social, pero eso no es verdad. No se deje engañar", advirtió el representante del Seguro Social.

Al mismo tiempo informó que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dará a conocer proximamente información sobre los pagos de estímulo económico bajo la Ley de Asistencia, Alivio, y Seguridad Económica por el Coronavirus, o Ley de CARES (por sus siglas en inglés) que fue promulgada recientemente.

"Los pagos a las personas que califican serán distribuidos por el Departamento del Tesoro, no por el Seguro Social. Por favor no se comunique con el Seguro Social sobre estos pagos, ya que el Seguro Social no tiene información que compartir", dijo el Seguro Social a través del comunicado.

Añadió que esa agencia continuará atendiendo al público a través de los servicios automatizados por internet. Las oficinas locales permanecen cerradas al público para evitar la propagación del coronavirus. "Nuestros agentes siguen disponibles por teléfono. Puede encontrar el número de su oficina local en el Localizador de oficinas (solo disponible en inglés)", informó.

El Seguro Social también anunció el cambio temporal de horario de atención del número nacional 800 para permitir que los agentes disponibles puedan proveer mejor cobertura telefónica. El horario cambió a partir del 31 de marzo de las 7:00 am a 7:00 pm hora local, y de las 8:00 am a 5:30 pm.

Así mismo hace del conocimiento que la agencia experimenta largos tiempos espera, más de lo habitual en las llamadas al número 800 por lo que solicita al público tener paciencia, o bien usar los servicios por internet a: www.segurosocial.gov, o llamar a la oficina local.

Además, exhorta al público estar atentos a las actualizaciones de esa agencia sobre el COVID-19 a través del sitio web: www.ssa.gov/espanol/coronavirus