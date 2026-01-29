viernes 30  de  enero 2026
MEDIDA

EEUU señala que altos funcionarios iraníes y sus familiares "no son bienvenidos" en el país

"Quienes se benefician de la opresión del régimen iraní no son bienvenidos a beneficiarse de nuestro sistema migratorio", dijo el Departamento de Estado de EEUU

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - La Administración de Donald Trump afirmó este jueves 20 de enero que los altos funcionarios iraníes y sus familiares "no son bienvenidos" en Estados Unidos. Esto en medio de las tensiones por las amenazas de ataque de Washington contra Teherán con motivo de la represión de las últimas manifestaciones antigubernamentales en el país centroasiático.

En un breve comunicado, publicado en redes sociales, el Departamento de Estado señaló: "Quienes se benefician de la brutal opresión del régimen iraní no son bienvenidos a beneficiarse de nuestro sistema migratorio".

Asimismo, se informó que el secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, asumió medidas esta semana "para revocar el privilegio de estar en Estados Unidos de altos funcionarios iraníes y sus familiares", mientras que "el pueblo iraní continúa luchando por sus derechos básicos".

Estas declaraciones llegan en el mismo día en el que la Unión Europea decidió designar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, al considerar que el grupo paramilitar está encuadrado en el aparato represivo iraní.

El presidente Trump indicó el miércoles que la flota de barcos que envió a Irán está lista para "cumplir su misión con rapidez y violencia", como en Venezuela.

"Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez", y con "violencia si es necesario", advirtió Trump en una publicación en la red social Truth Social.

El mandatario de EEUU dijo que espera que Irán se siente "pronto" a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo "justo y equitativo" para todas las partes y en el que no haya "armas nucleares".

Protestas en Irán

Teherán cifró en 3.000 los fallecidos en las protestas que comenzaron a finales de diciembre, alegando que hubo "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Israel para elevar la cifra de víctimas con el fin de provocar una intervención militar.

Sin embargo, organizaciones civiles apuntan a más de 6.000 víctimas mortales como consecuencia de la represión.

FUENTE: Con información de Europa Press

