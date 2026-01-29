viernes 30  de  enero 2026
CASA BLANCA

Trump dará a conocer la próxima semana al nuevo presidente de la Reserva Federal

El presidente Donald J. Trump criticó este jueves la actual política monetaria de la Reserva Federal que mantuvo las tasas de interés intectas en su última reunión

La fachada del edificio sede de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La fachada del edificio sede de la Reserva Federal de Estados Unidos.

AP/ J. Scott Applewhite.j
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el jueves la política monetaria de la Reserva Federal (Fed, banco central) y dijo que debería "bajar sustancialmente" las tasas de interés, un día después de que pausara su serie de recortes.

El miércoles, la Fed votó 10-2 a favor de mantener sin cambios la tasa de referencia de préstamos, lo que llevó al mandatario estadounidense a renovar su arremetida contra el presidente de la Fed, Jerome Powell.

Lee además
Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU
Un auto bajo la nieve en la barriada de Brooklyn, Nueva York.
CLIMA

Tormenta invernal causa al menos 21 muertes en EEUU y cortes de energía

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell volvió a negarse a recortar las tasas de interés, a pesar de que no tiene ninguna razón para mantenerlas tan altas", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Los tipos de interés de referencia se hallan en un rango de 3,50% a 3,75%.

Trump revelará a su designada por la dirigir el Banco Central

Si bien Trump dijo que Powell "admite que la inflación ya no es un problema ni una amenaza", la Fed señaló en un comunicado el miércoles que el índice de precios "sigue siendo elevado".

El presidente Trump dijo que anunciará la próxima semana a su nominado para nuevo jefe de la Reserva Federal en reemplazo de Jerome Powell, a quien ha criticado reiteradamente por no bajar las tasas de interés.

"Vamos a anunciarlo la próxima semana, creo, en algún momento (...) vamos a anunciar al responsable de la Fed", dijo Trump en una reunión del gabinete.

"Será una persona que, creo, hará un buen trabajo. (...) La tasa (de interés de referencia) de la Fed es demasiado alta, inaceptablemente alta", repitió.

El mandato de Jerome Powell al frente de la Fed termina en mayo.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Reserva Federal decide mantener sin cambio las tasas de interés

Trump declara la guerra que nunca quiso el régimen de Cuba

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy