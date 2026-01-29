Trump dará a conocer la próxima semana al nuevo presidente de la Reserva Federal

La fachada del edificio sede de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , criticó el jueves la política monetaria de la Reserva Federal ( Fed , banco central) y dijo que debería "bajar sustancialmente" las tasas de interés , un día después de que pausara su serie de recortes.

El miércoles, la Fed votó 10-2 a favor de mantener sin cambios la tasa de referencia de préstamos, lo que llevó al mandatario estadounidense a renovar su arremetida contra el presidente de la Fed, Jerome Powell.

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell volvió a negarse a recortar las tasas de interés, a pesar de que no tiene ninguna razón para mantenerlas tan altas", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Los tipos de interés de referencia se hallan en un rango de 3,50% a 3,75%.

Trump revelará a su designada por la dirigir el Banco Central

Si bien Trump dijo que Powell "admite que la inflación ya no es un problema ni una amenaza", la Fed señaló en un comunicado el miércoles que el índice de precios "sigue siendo elevado".

El presidente Trump dijo que anunciará la próxima semana a su nominado para nuevo jefe de la Reserva Federal en reemplazo de Jerome Powell, a quien ha criticado reiteradamente por no bajar las tasas de interés.

"Vamos a anunciarlo la próxima semana, creo, en algún momento (...) vamos a anunciar al responsable de la Fed", dijo Trump en una reunión del gabinete.

"Será una persona que, creo, hará un buen trabajo. (...) La tasa (de interés de referencia) de la Fed es demasiado alta, inaceptablemente alta", repitió.

El mandato de Jerome Powell al frente de la Fed termina en mayo.

FUENTE: Con información de AFP.