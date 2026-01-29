viernes 30  de  enero 2026
TENSIÓN

Embajadas y empresas europeas en Cuba revisan planes de evacuar ante presión de EEUU

Hay legaciones diplomáticas pertrechándose para soportar largos períodos sin corriente eléctrica, combustibles y agua, eventualidades que se pueden producir

Evento en la Embajada de Cuba en España, el 27 de enero de 2026.&nbsp;

Captura de pantalla/Facebook/Embajada de Cuba en España
Reunión en la Embajada de Cuba en Alemania el 16 de enero de 2026.

Captura de pantalla/Facebook/Embajada de Cuba en Alemania
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- Embajadas y empresas internacionales en Cuba están revisando sus planes de contingencia y evacuación a raíz de la presión de Washington sobre la isla luego de la captura estadounidense del exdictador venezolano Nicolás Maduro.

La preocupación ha escalado en las últimas semanas en sedes diplomáticas y empresariales extranjeras en la isla ante la creciente incertidumbre geopolítica en el Caribe y la posibilidad de que EEUU pudiese estar preparando incluso una intervención militar en Cuba.

El propio subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, aseguró este miércoles que Washington desearía que este mismo 2026 los cubanos puedan "ejercer sus libertades fundamentales", en una clara referencia a un cambio político en la isla.

Mientras tanto, en Cuba embajadas y empresas estudian medidas. "Es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios", asegura una diplomática en La Habana que prefiere mantener el anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos han reconocido a EFE -a cambio de no difundir sus nombres- que están actualizando sus planes de evacuación y sus listados de nacionales residentes en Cuba, en ocasiones llamando uno a uno a sus ciudadanos para verificar los datos.

También hay legaciones diplomáticas pertrechándose para poder soportar largos períodos sin corriente eléctrica, combustibles y agua, eventualidades que entienden se pueden producir por la combinación del actual contexto de crisis total en la isla y la creciente presión estadounidense.

Captura de pantalla/Facebook/Embajada de Cuba en Alemania
Otras embajadas, en menor número, han indicado por el contrario a EFE que hasta el momento no ven la necesidad de actualizar sus planes de evacuación, aunque reconocen que no descartan y se mantienen alertas ante la posibilidad de que en el futuro sea preciso activar procedimientos de emergencia.

Entre el sector privado, hay varias filiales de empresas internacionales contactadas por EFE que reconocen, en privado, que la incertidumbre geopolítica les ha llevado a replantear con sus casas matrices la actividad en Cuba.

Los dos motivos que alegan son una potencial intervención militar estadounidense, por quirúrgica que pueda ser, y el impacto sobre su actividad del grave deterioro económico del país, especialmente con el aumento de los apagones y la crítica escasez de combustibles, indican fuentes de estas empresas.

Algunas firmas internacionales -siempre bajo condición de anonimato- aseguran contar con una reserva de carburantes para sus operaciones manufactureras, pero avanzan que si se cortan definitivamente los envíos desde Venezuela y México, mantener la producción será insostenible.

El caso más destacado en el sector privado es el de la multinacional británica Unilever, que ha evacuado ya a las familias de sus trabajadores extranjeros en el país, según confirmaron a EFE dos fuentes cercanas a la compañía, que fabrica en la isla productos de higiene, belleza y limpieza.

EFE contactó a la empresa, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Escalada de tensión

EEUU ha lanzado varias advertencias directas a Cuba desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero y ha forzado el cierre del suministro de petróleo venezolano a La Habana, cuando Caracas había sido hasta ahora su principal proveedor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta misma semana que, tras el cerrojazo energético, Cuba estaba "a punto de caer", reincidiendo en su tesis del fracaso económico de la isla.

Sin embargo, el republicano ya ha ido más allá al apuntar que lo único que quedaba por hacer en Cuba era "entrar y destruir el lugar".

Su secretario de Estado, Marco Rubio, agregó por su parte: "Si estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco".

Los desencuentros entre EEUU y Cuba se remontan al triunfo de la revolución castrista en la isla en 1959, que contrarió a Washington políticamente, en el contexto de confrontación de la Guerra Fría, y económicamente, por la oleada de nacionalizaciones que supuso.

La relación bilateral desde entonces ha experimentado recurrentes escaladas de tensión, entre las que destacan la invasión de Bahía de Cochinos (1961), la crisis de los misiles (1962), el éxodo migratorio masivo del Mariel (1980) y el derribo de las avionetas de 'Hermanos al rescate' (1996).

La situación actual se posiciona con las más tensas entre ambos países, a juicio de los expertos, que destacan tanto la actual asertividad de Washington -que no descarta la opción militar- como la crisis total en la que se encuentra Cuba, la peor en décadas.

FUENTE: EFE

