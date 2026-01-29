Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Un automóvil de la era soviética pasa junto a un parque fotovoltaico en Cienfuegos, Cuba, el 20 de marzo de 2025. No muy lejos de las ruinas de una central nuclear inacabada en la provincia cubana de Cienfuegos, cientos de trabajadores instalan apresuradamente 44.000 paneles solares mientras la isla busca reducir una vez más su dependencia del petróleo para escapar de una crisis energética.

Vista de un pozo de petróleo al norte de antigua provincia de La Habana, en Cuba. EFE/ARCHIVO

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump , firmó este jueves una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional frente a la amenaza que representa el régimen de Cuba y establece un mecanismo de aranceles adicionales a países que vendan o provean petróleo a La Habana, en un paso firme para confrontar las políticas hostiles de la dictadura comunista en el Caribe.

La medida autoriza al Gobierno estadounidense a imponer tarifas sobre bienes importados desde cualquier país que directa o indirectamente suministre petróleo o derivados al régimen cubano, en un intento por estrangular la economía de la isla y reducir los recursos que sostienen a quienes persiguen, torturan y silencian voces de libertad.

"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

Además, subraya, Cuba "persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos".

El régimen de Cuba, aliado de actores hostiles

Según el documento oficial de la Casa Blanca, la orden responde a la amenaza inusual y extraordinaria que representa el régimen de Cuba para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El texto critica la relación de La Habana con gobiernos y actores considerados “hostiles”, así como la existencia de instalaciones de inteligencia vinculadas a países como Rusia y el apoyo brindado a grupos como Hezbolá y Hamás, que socavan la estabilidad regional.

Trump señaló que la política de presiones no es nueva ni aislada. Es parte de una estrategia más amplia para responsabilizar a dictaduras que desafían los intereses de EEUU, tras acciones recientes como la operación para capturar al exdictador venezolano Nicolás Maduro y neutralizar la red de apoyo entre Caracas y La Habana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RepCarlos/status/2017025649697837374&partner=&hide_thread=false #SOSCuba El presidente Trump acaba de emitir una orden ejecutiva que impone aranceles a todo país que envíe petróleo a la dictadura en #Cuba.



¡Nuestra comunidad cubanoamericana está eternamente agradecida por su acción decisiva contra el régimen! ¡El fin está cerca! pic.twitter.com/akFCrYlUqP — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) January 30, 2026

“America First”, la línea de Trump

Desde su primer mandato, Trump ha mantenido una postura firme frente al régimen castrista, revirtiendo las políticas de acercamiento de la administración anterior y aplicando sanciones que buscan degradar los recursos energéticos y económicos de Cuba. En 2025 ya había impuesto restricciones de viaje y firmó memorandos de política de seguridad nacional para fortalecer la línea dura contra La Habana.

Este nuevo paso, declarar una emergencia nacional y abrir la puerta para aranceles punitivos, busca disuadir a gobiernos que podrían seguir suministrando petróleo a Cuba, obligándolos a elegir entre mantener relaciones con el régimen o proteger sus propios intereses comerciales con EEUU.

Trump ha planteado con anterioridad que el régimen cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de enero, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.

La orden ejecutiva firmada por Trump es un movimiento estratégico para aislar aún más al régimen cubano y cortar sus líneas de vida energética y económica, en un momento de profunda vulnerabilidad para la dictadura comunista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EricLDaugh/status/2017019428626407568&partner=&hide_thread=false JUST IN: President Trump signs executive order declaring a national emergency over CUBA, and preparing tariffs on ANY country supplying oil to Cuba



Sec. Marco Rubio no doubt has a hand in this.



Cuba is about to get utterly choked off.



Trump and Marco are coming, Cuba! pic.twitter.com/PBDeiK3Hxy — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 29, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USEmbCuba/status/2017043752091636094&partner=&hide_thread=false Hoja informativa: El presidente Donald J. Trump aborda las amenazas a los Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba

La Casa Blanca — 29 de enero de 2026

The White House

CONFRONTANDO AL RÉGIMEN CUBANO

Hoy, el presidente Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva declarando una… https://t.co/EY7Hd7ULzN — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) January 30, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StateDept/status/2016571347128791498&partner=&hide_thread=false @SecRubio on Cuba: "Regime change? Oh no, I think we would love to see the regime there change ... There's no doubt about the fact that it would be of great benefit to the United States if Cuba was no longer governed by an autocratic regime." pic.twitter.com/2HZLZX4qrU — Department of State (@StateDept) January 28, 2026

FUENTE: Con información de AFP / Casa Blanca / EFE