viernes 30  de  enero 2026
POLÍTICA

EEUU flexibiliza sanciones contra sector petrolero venezolano

La nueva licencia estadounidense permite exportaciones de crudo venezolano bajo supervisión directa y con exclusiones geopolíticas claves

EEUU, a través del Departamento del Tesoro, prepara nuevas sanciones.

EEUU, a través del Departamento del Tesoro, prepara nuevas sanciones.

LMORALES/ DLA
Departamento del Tesoro de EEUU.

Departamento del Tesoro de EEUU.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el jueves una flexibilización de las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, tras el derrocamiento del dictador depuesto Nicolás Maduro.

Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados, siempre y cuando cualquier contrato esté sometido "a la jurisdicción de Estados Unidos", según el comunicado del Tesoro.

Lee además
Los cogresistas Mario Díaz Balart y Carlos Giménez abogan por más presión contra el régimen de la Habana. 
PRESIÓN

Departamento de Justicia de EEUU podría reabrir caso contra Raúl Castro por cargos de asesinato bajo sus órdenes en 1996
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
NEGOCIACIONES

Trump dice que "al parecer" Hamás va a entregar las armas

Los pagos deberán depositarse en las cuentas bajo control estadounidense.

"Condiciones"

Esta nueva "licencia general 46", según los términos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, no autoriza, sin embargo ningún tipo de transacción con empresas o individuos que operen en Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte.

Tampoco podrán operar las empresas que estén radicadas en Venezuela o Estados Unidos y que estén controladas, directa o indirectamente, por China.

Las ventas de crudo venezolano deberán realizarse exclusivamente mediante navíos autorizados, no sometidos a sanciones, y toda venta a un país que no sea Estados Unidos deberá ser reportada previamente a Washington.

Sometido a sanciones desde hace años, el sector petrolero venezolano languidece por falta de inversiones, y desde hace meses, por el bloqueo de petroleros en el Caribe por parte de Estados Unidos.

La cabecilla del chavismo, Delcy Rodríguez, se ha acoplado rápidamente tras el derrocamiento de Maduro para aprobar una reforma de la legislación de hidrocarburos que permita reabrir el sector, aunque bajo la estrecha vigilancia estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Melania Trump estrena su documental, los días antes de la investidura de Trump

La Esquinita de Reme

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy