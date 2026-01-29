viernes 30  de  enero 2026
Ataque armado en Florida City deja un joven muerto y activa investigación criminal

La víctima, de 23 años, fue hallada dentro de un vehículo en un complejo de apartamentos con una herida de bala en la cabeza

La investigación quedó a cargo de la MDSO, con apoyo de la policía local.

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE MIAMI-DADE
Investigadores durante el levantamiento de evidencias en el lugar.

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un nuevo episodio de violencia armada sacudió a la ciudad de Florida City y dejó como saldo la muerte de un joven, en un hecho que mantiene abierta una investigación criminal en el sur del condado de Miami-Dade, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió el miércoles 28 de enero, luego de que las autoridades recibieran reportes de detonaciones en el área de la calle 12 y la 9 avenida del noroeste de esa localidad. La respuesta policial se extendió hasta la cuadra 400 de la calle dos terrace, donde los agentes localizaron a la víctima dentro de un vehículo, con una herida de bala en la cabeza, refiere el reporte policial.

La persona fallecida fue identificada como Phillip Aldridge, de 23 años. Equipos de emergencia intentaron maniobras de reanimación en el lugar, pero el resultado fue infructuoso por lo que fue declarado muerto en la escena.

La investigación quedó bajo la responsabilidad de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDSO), con apoyo de la policía local. Hasta el momento, no han informado detenciones, ni han confirmado un móvil del ataque. Tampoco se sabe si el crimen ocurrió en la zona donde fue encontrado el sujeto baleado o alguien trasladó su cuerpo hasta allí.

Durante varias horas, el área permaneció acordonada mientras unidades forenses realizaban la recolección de evidencia, se documentaba el área y agentes especializados iniciaban entrevistas a posibles testigos, además del análisis de cámaras de seguridad en los alrededores.

Los funcionarios públicos hicieron un llamado a la comunidad para colaborar con información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso, llamando a través de los canales habilitados por Miami-Dade Crime Stoppers.

El hecho se suma a una serie de episodios violentos registrados en comunidades del sur de Florida, donde los incidentes con armas de fuego continúan generando preocupación y mantienen activas las investigaciones de las agencias de seguridad.

