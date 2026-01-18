Protestas en Irán: ¿Qué pudiera pasar?

Una mujer sostiene una pancarta durante una manifestación en solidaridad con los manifestantes iraníes, en la ciudad de Holon, en el centro de Israel.

La República Islámica de Irán atraviesa la crisis sociopolítica más severa desde su fundación en 1979. Aunque ha habido conatos de manifestaciones en años anteriores, como en 2009 y en 2022, la relevancia que tiene esta oleada de protesta s es que la sociedad civil se ha unido en una misma voz, sin liderazgo político, con la consigna que clama libertad ante la opresión.

El 28 de diciembre se registró lo que parecía una protesta focalizada de los comerciantes del Gran Bazar de Teherán contra la estrepitosa caída del rial (moneda local que alcanzó mínimos históricos frente al dólar), a lo que se sumó el rechazo a la inflación que supera el 70% en los precios de alimentos.

Tal como el efecto ‘bola de nieve', las protestas han ido sumando argumentos cada vez más contundentes para pedir la caída del régimen, la salida del ayatolá Alí Jameneí, máxima autoridad política y religiosa del país.

En pocos días, las protestas se extendieron a más de 27 de las 31 provincias. Así, expandiendo su alcance, las voces ganaron presencia a nivel nacional en 100 ciudades.

La hazaña lograda por parte de la población iraní es que lograron encontrarse en las calles uniendo el mismo reclamo. El malestar estuvo presente durante décadas de sumisión, pero la suma de factores negativos fue el detonante para que, de manera espontánea, se volcaran a rechazar el azote que los gobierna.

En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, el abogado y especialista Ricardo Israel Zipper, miembro del Inter American Institute for Democracy, señaló que “nunca hubo una coalición total de la sociedad civil iraní que salga a la calle a hacerle frente a los ayatolás. Esto supone un total desafío para el régimen nacional, pero también un reto para quienes están empujando hacia la libertad”.

AFP__20260114__92PZ8UZ__v2__HighRes__IsraelIranRightsProtest (1) La gente quema un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, durante una manifestación en Israel en apoyo al pueblo iraní AFP

¿Quién reemplaza?

El régimen iraní ha respondido con una brutal agresión a los civiles que mantienen sus consignas en las calles. Se contabilizan más de 16.000 detenidos y no menos de 2.000 muertos, según Amnistía Internacional. Las calles siguen ardiendo en medio de una fuerte censura comunicacional, sin embargo, los ojos del mundo han vuelto su mirada hacia Teherán.

“Mi mayor temor es saber quién podrá ser el reemplazo que pueda calmar la situación y entregar a la población el país que están exigiendo. En este punto la labor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cobra mayor importancia”, advirtió Israel Zipper.

Al estar la sociedad civil llena de reclamos y defender los derechos humanos, es difícil vislumbrar un liderazgo claro para marcar el final del túnel.

En su análisis advirtió que “Trump está obligado a accionar en Irán. Lamentablemente, no ha habido otro discurso, hasta ahora, tan contundente y decidido como el que ha emprendido el presidente de EEUU. El debate que tiene Israel en este momento es si asume una postura como la de Washington que permita avanzar nuevamente en bloque”, reconoció.

Ambas naciones ya han actuado contra el régimen iraní. Durante el 2025, en alianza EEUU-Israel, se logró desmembrar armamentísticamente a Irán. “La acción de Israel en este punto sería de gran ayuda para lograr los objetivos; esto permitiría poner fin al problema actual ¿Qué pasará el día después? Hasta ahora no hay un apoyo total. Washington es el único que ha fijado postura firme”, comentó el analista.

En estos momentos, Irán no cuenta con poderío armamentístico. “Su debilidad es total, no tiene defensa. Quedaron sin misiles de largo alcance”, señaló Israel Zipper en referencia a la Operación León Ascendente de Israel, seguida de la intervención directa de Estados Unidos en la Operación Martillo de Medianoche, que tuvieron lugar a mitad del 2025.

En junio pasado y durante 12 días de conflicto abierto, una oleada de ataques con bombarderos B-2 y misiles Tomahawk golpeó el corazón del programa nuclear iraní, dejando en ruinas las instalaciones estratégicas de Natanz, Isfahán y la planta subterránea de Fordow. Aunque Teherán respondió con barreras de misiles balísticos hacia Tel Aviv, la superioridad tecnológica de la coalición no solo retrasó sus ambiciones nucleares, sino que desmanteló gran parte de la infraestructura de mando y defensa del régimen.

“Como resultado, Irán quedó muy debilitado. Aunque han insistido en mantener su programa nuclear, lo cierto es que en este momento no tienen la capacidad”, afirmó el abogado y analista.

Trump y su estrategia

Mientras la justicia iraní amenaza con aplicar la pena capital a los manifestantes acusados de "guerra contra Dios", en el plano internacional, la tensión ha escalado hasta rozar el conflicto armado.

El presidente de Estados Unidos se perfiló al lado de la sociedad civil afirmando que "la ayuda está en camino" para los manifestantes, lo que ha generado una volatilidad extrema en los precios del petróleo y el temor a una intervención militar.

“Oriente Medio tiene una complejidad distinta a Occidente. A diferencia de lo que pudo pasar en transiciones como Chile, Sudáfrica o ahora mismo en Venezuela, en esa región del mundo el extremismo impide que haya puntos neutros. No hay un liderazgo que pueda canalizar el descontento y plantear soluciones que desde EEUU se puedan respaldar. En medio del caos, hay que esperar la claridad”, consideró Israel Zipper.

Ante la pregunta, ¿Estamos en el umbral de la libertad para Irán? La respuesta que ofrece el analista es “sí”. Pero existe “temor a que el resultado sea anarquismo desmedido. El objetivo a corto plazo es controlar para poder frenar escenarios más caóticos”, advirtió el también director del Inter American Institute for Democracy.

Peligro mundial

Desde el mandato del ayatolá, el régimen iraní ha financiado el terrorismo mundial. Es comprobado su vinculación directa con grupos como Hamás en Gaza y Hezbolá en el Líbano.

“Son patrocinadores del terrorismo como nadie en el mundo, Estados Unidos lo sabe. Y reconoce que esta es la oportunidad para seguir neutralizando el poderío que tiene el régimen iraní. El golpe a las pretensiones nucleares del 2025 logró el objetivo; ahora la oportunidad es encontrar la paz de cara al derrocamiento de los movimientos extremistas que ya sabemos son rechazados por la sociedad civil”, concluyó.

[email protected]