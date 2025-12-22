EEUU triplica incentivo para inmigrantes indocumentados que opten por la autodeportación; $3,000 recibirán

CBP Home es la nueva aplicación móvil creada por la administración de Donald Trump para migrantes en situación irregular en Estados Unidos y para migrantes con "parole" revocado.

WASHINGTON.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ( DHS ) anunció una oferta especial de fin de año que triplica el incentivo económico para los inmigrantes indocumentados que se inscriban voluntariamente en el programa de autodeportación, elevando el pago a 3,000 dólares , además de un boleto aéreo gratuito para salir del país.

De acuerdo con un comunicado oficial del DHS, los inmigrantes que se registren antes de que finalice el año a través de la aplicación CBP Home recibirán el estipendio especial, que supera ampliamente el incentivo habitual de 1,000 dólares ofrecido por la administración del presidente Donald Trump. El programa también contempla la condonación de multas o sanciones civiles relacionadas con la permanencia irregular en Estados Unidos.

“La autodeportación a través de la aplicación CBP Home es el mejor regalo que un inmigrante indocumentado puede darse a sí mismo y a su familia en estas fiestas”, señala el comunicado citado por Fox News.

El documento advierte que quienes no se acojan a esta oferta especial enfrentarán consecuencias severas: “Solo tienen una alternativa: serán arrestados, deportados y nunca podrán regresar a Estados Unidos”.

"Solo hasta fin de año”

La medida se enmarca en la política migratoria de línea dura impulsada por la administración Trump, que desde enero de 2025 ha intensificado las acciones contra la inmigración ilegal. Según cifras oficiales, alrededor de 1.9 millones de inmigrantes indocumentados se han autodeportado voluntariamente desde el inicio del año, y decenas de miles han utilizado el programa de salida gestionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, subrayó que durante la temporada navideña el incentivo económico se incrementó de forma excepcional. “El contribuyente estadounidense está triplicando generosamente la bonificación de salida voluntaria para quienes se encuentran sin documentos, pero solo hasta fin de año”, afirmó.

Noem reiteró además una advertencia directa a quienes permanezcan de manera irregular en el país: “Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, declaró.

La oferta, que estará vigente únicamente hasta el cierre del año, busca acelerar las salidas voluntarias y reducir la presión sobre el sistema migratorio, en medio de un contexto político marcado por el endurecimiento de los controles fronterizos y la aplicación estricta de las leyes migratorias.

FUENTE: Con información de Fox News