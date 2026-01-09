EEUU y la OTAN conversan sobre "la importancia" de la seguridad en el Ártico

El puerto y la montaña detrás se reflejan en una ventana en Nuuk, Groenlandia.

WASHINGTON — El secretario general de la OTAN , Mark Rutte, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron este viernes una llamada telefónica en la que han abordado "la importancia" de la seguridad en el Ártico para todos los aliados de la Alianza Atlántica, en un momento en el que Washington reclama anexionarse Groenlandia alegando motivos de seguridad nacional.

Así lo ha detallado el portavoz adjunto del Departamento de Estado , Tommy Pigott, que confirmó a Europa Press que Rubio y Rutte han intercambiado "puntos de vista" sobre "la importancia de la seguridad en el Ártico para el conjunto de los aliados de la OTAN".

Rubio y Rutte también hablaron sobre los esfuerzos para lograr "un fin negociado de la guerra entre Rusia y Ucrania" que sea "justo y duradero". Un conflicto en el que, según recordó la Administración estadounidense de Donald Trump, está mediando entre Moscú y Kiev para acabar con la invasión rusa iniciada hace ya casi cuatro años.

La conversación entre ambos tiene lugar en un momento en el que Estados Unidos ha insistido en su reclamo de tomar el control de la isla del Ártico, esgrimiendo motivos de seguridad nacional y por ser "un lugar muy estratégico".

Ante estas pretensiones de la Administración Trump, la OTAN señaló que la seguridad de un Estado miembro de la Alianza Atlántica se basa en "la defensa colectiva" y que ese principio se aplica "en toda Europa, el Ártico y el Atlántico Norte".

"No hay crisis"

Fuentes de la OTAN afirmaron a Europa Press que en la última cumbre de La Haya se acordó aumentar el gasto en defensa, y que ello repercute ya en Groenlandia, y también recordó que los Estados miembros están intensificando su atención al Alto Norte "mediante una mejor conciencia situacional, entrenamiento y ejercicios para garantizar la preparación en todas las condiciones".

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que cualquier ataque armado por parte de Estados Unidos para apoderarse de Groenlandia acabaría con la alianza militar occidental, fundada hace 76 años.

Con todo, el general estadounidense Alexus Grynkewich, jefe militar de la alianza, consideró el viernes que la OTAN dista mucho de estar en "crisis".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press