EEUU y México acuerdan plan para gestionar el agua en la cuenca del río Bravo

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo que el acuerdo con México es "una victoria para los agricultores y ganaderos" del sur de Texas

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron este martes 3 de febrero un "plan técnico" para gestionar el agua de la cuenca del río Bravo en un contexto de sequía extrema y en el marco del Tratado de Aguas de 1944, que establece la distribución de recursos hídricos entre ambas naciones.

El Gobierno mexicano confirmó su disposición a "garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países, de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el Tratado", según un comunicado recogido por el Ministerio de Exteriores de ese país.

El entendimiento se produce tras un "trabajo técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países, asegurando en todo momento el derecho al agua y a la alimentación para las comunidades" en México.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó en redes sociales que este acuerdo representa "una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses" del sur de Texas, que dependen en gran medida del suministro de agua del río Grande.

Deuda hídrica de México

De acuerdo con lo negociado, México se comprometido a suministrar un mínimo de 431 millones de metros cúbicos al año a Estados Unidos y a presentar un plan para "liquidar la deuda hídrica pendiente acumulada durante el ciclo anterior".

"Ambas partes se reunirán mensualmente para garantizar entregas puntuales y consistentes, y prevenir futuros déficits", señaló un comunicado del Departamento de Estado.

Se informó también que el Departamento de Agricultura (USDA) y otros socios "seguirán trabajando en estrecha colaboración" para implementar lo acordado.

FUENTE: Con información de Europa Press

