Claudia Sheinbaum dice que México no se "subordina" a EEUU, pero "negocia" con su "vecino"

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , reiteró que el país latinoamericano "nunca" se "subordina" a Estados Unidos, pero está llevando a cabo trabajos de negociación con las autoridades estadounidenses. Esto luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump , declarara que los ataques a cárteles de la droga podrían afectar a "cualquier lugar", incluido México.

"Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos", reivindicó en rueda de prensa la mandataria mexicana en la ciudad de Reynosa —fronteriza con Estados Unidos—, un día después de la reunión entre las autoridades de ambos países sobre seguridad.

Lucha contra el narcotráfico EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo desde México a Ecuador ¿Por cuánto tiempo?

Sus afirmaciones llegan luego de que Trump dijera en una entrevista al New York Post que los ataques estadounidenses contra organizaciones del narcotráfico podrían ocurrir en "cualquier lugar", incluyendo todo el territorio latinoamericano. "Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles", señaló el mandatario estadounidense.

La presidenta Sheinbaum defendió que su país "siempre va a ser un país libre, independiente y soberano", remarcado en carácter "simbólico" de sus declaraciones por encontrarse en una zona fronteriza con Estados Unidos.

Las autoridades reivindicaron en las últimas semanas la "soberanía" y la "independencia" de México ante la beligerante postura de Trump contra el narcotráfico que ya ha supuesto un golpe a la soberanía de Venezuela con el bombardeo del país y la captura del dictador Nicolás Maduro, un ataque en territorio extranjero que no descarta en otros lugares.

Reunión con EEUU

Representantes de los Gobierno de Estados Unidos y México mantuvieron el viernes 23 de enero la tercera reunión para tratar la seguridad de ambos territorios y avanzar en materia de coordinación.

El encuentro, según el Ministerio de Exteriores mexicano, fue para dar seguimiento al trabajo conjunto en materia de seguridad bajo el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, "sustentado siempre en cuatro principios: el respeto a la soberanía e integridad territorial, la confianza y el respeto mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación".

México destacó que se han producido avances en el "intercambio de información aduanera" y el "entendimiento de las amenazas globales de los sistemas no tripulados", así como resultados en "cooperación judicial".

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó que el grupo de trabajo centró su prioridad en "poner fin a la crisis del fentanilo" para lo que se centrará en desmantelar las redes de financiación de los narcotraficantes y en intensificar sus esfuerzos en acabar con el tráfico de armas transfronterizo.

Ante la celebración este verano del Mundial de fútbol ,del 11 de junio al 19 de julio con sede en Estados Unidos, Canadá y México, las autoridades de México y Estados Unidos acordaron dos "iniciativas clave" y su compromiso en avanzar para defenderse del ataque de drones.

"Estados Unidos agradeció a México por su histórica transferencia el 20 de enero de 37 criminales y narcoterroristas, así como por la colaboración entre nuestras autoridades que condujo a la captura de Ryan Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Estos logros concretos resaltan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral", reza el comunicado del Departamento de Estado estadounidense.

Ambos países acordaron compartir "más información" sobre los operativos de seguridad estadounidenses y aumentar el intercambio de "casos prioritarios" del país latinoamericano.

FUENTE: Con información de Europa Pres