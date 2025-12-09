EEUU y Rusia regresan al manual realista. Mala noticia para Pekín

En los últimos días ha comenzado a circular un borrador de 28 puntos elaborado bajo total sigilo por los negociadores de Trump y Putin. Todo indica que los países europeos de la OTAN y de la Unión Europea no fueron consultados. Claramente, la Casa Blanca ha actuado como suelen hacerlo las grandes potencias frente a temas sensibles y de alta relevancia, o sea, de manera directa y bilateral con la contraparte con la cual busca dirimir un conflicto.

La prensa progresista de los EEUU y Europa, a los pocos minutos de conocerse el documento, anunció de manera dramática que era el abandono de Ucrania por parte de Washington. Condimentado todo ello con el recurrente cliché de la muy buena predisposición que tendría Trump para pactar con dictadores poderosos en general y con Putin en particular. Los demócratas de los EEUU siguen orbitando en torno a uno de sus principales lugares comunes en la batalla con Trump desde la derrota de H. Clinton en noviembre de 2016. O sea, Moscú es un aliado sigiloso y todopoderoso del actual residente en la Casa Blanca.

ESFUERZOS PARA LA PAZ Negociadores de EEUU y de Ucrania se reúnen en Florida para abordar plan de paz

En otras palabras, desde hace 9 años, Putin y sus huestes manipulan a voluntad la dinámica política estadounidense. Con un PBI más de 12 veces más pequeño que el de los EEUU y un tercio de su población, los rusos lograrían sus objetivos dentro de la política doméstica americana.

La victoria de Biden en 2020 complica el relato, pero recurrir al supuesto mal manejo de Trump de la pandemia china en ese año les sirve de variable explicativa. De más está decir que si uno mira los indicadores de poder económico, tecnológico, demográfico y cultural, el único rival estratégico de envergadura y por el tiempo por venir que tienen los EEUU tras el fin del momento unipolar iniciado con el colapso de la URSS es China y su partido marxista-leninista.

Por lo tanto, el trauma demócrata con Rusia no ha hecho más que facilitarle las cosas a Pekín. El serio error de cálculo de Putin en febrero de 2022, que generó una guerra que fue pensada para 3 o 4 semanas y que ya lleva casi 4 años, terminó de afectar masivamente los vínculos diplomáticos y económicos comerciales de Moscú con los EEUU, Europa y Japón. Todo lo cual facilitó y facilita las cosas para los mandos de China comunista.

Desde su regreso al poder, Trump tiene muy claro ese tablero estratégico y viene buscando una solución que permita a Rusia cierto margen de maniobra para no ser lentamente fagocitado por el gigante asiático. La diplomacia rusa tiene muy en claro que quedar a merced de Pekín no es una opción segura. Estos dos Estados han tenido siglos de desavenencias y conflictos, tanto en los períodos monárquicos como durante las décadas en que ambos fueron regidos por el comunismo.

Cabe recordar las duras acusaciones cruzadas entre Krushev y Mao desde fines de los años 50 y comienzos de los 60, el violento choque militar en 1969 y, finalmente, el acercamiento chino a los EEUU de Nixon y Kissinger en 1972.

La historia oficial del régimen chino nunca deja de recordar la amputación que sufrió el país en manos rusas de zonas de la actual Siberia a mediados del siglo XIX. En la frontera en común, por cada ciudadano ruso, del otro lado hay 20 o más.

Volviendo a los 28 puntos presentados por Washington y Moscú a Kyiv, una lectura más atenta y desapasionada nos muestra algo más equilibrado y realista que una sencilla rendición incondicional.

Veamos. Ucrania podría mantener fuerzas militares de un tamaño de la mitad de las actuales. O sea, igual o poco más de la que tenía en 2022. No deberá desarmarse ni mucho menos. Sí, se reduciría la capacidad de atacar a Rusia en profundidades de 100 km o más. Como era de esperar, no sería miembro formal de la OTAN. No obstante, pocas dudas caben sobre la intensa cooperación que seguirá existiendo entre la Alianza Atlántica y Kyiv en materia de inteligencia, logística y tecnología militar.

El ingreso a la Unión Europea no está vetado, lo cual es una gran noticia para los esfuerzos de reconstrucción posguerra. Las zonas del Donbas que entregaría Ucrania serán parte de una franja desmilitarizada entre ambos.

Asimismo, Kyiv tendrá acceso a los principales ríos así como a rutas seguras para sus exportaciones vía el mar Negro. También se establece la convocatoria a elecciones en Ucrania dentro de los primeros 100 días de la firma del acuerdo y la suspensión de la prohibición del ruso como segunda lengua. Tanto los EEUU y la Unión Europea se comprometen a aportar 100 mil millones de dólares cada uno. En el primer caso, a cambio de recursos naturales estratégicos. En materia de sanciones económicas contra Rusia, se irán levantando gradualmente. En caso de violación por parte de Moscú, las mismas serían activadas todas juntas y de manera inmediata.

Por último, pero no menos importante, Washington se compromete a dar garantías de seguridad a Ucrania si se comprueban agresiones rusas. Si la hostilidad fuese iniciada por Kyiv, la Casa Blanca no participaría y cortaría toda asistencia.

Esta breve síntesis refleja dos claras realidades. En el terreno táctico, Rusia gana día a día algo más de territorio. Teniendo la ventaja en cantidad de hombres, artillería y poder aéreo. Existiendo la posibilidad cierta de que en algún momento del año que viene pueda existir algún modo de colapso parcial o aun mayor de las líneas ucranianas. En el caso de Rusia, su brete estratégico se refleja en una creciente y riesgosa dependencia de manos de China, su dependencia del precio internacional del petróleo y gas y la fuga de capital humano valioso.

Habrá que estar atentos a los próximos días y semanas, donde, no de manera casual, se combinarán horas decisivas para la dictadura venezolana y su mandante, Cuba, y la respuesta de Kyiv a los 28 puntos.

Cabe recordar que la cumbre de Trump y Putin en Alaska de meses atrás fue descalificada y criticada por muchos de los principales medios de prensa y analistas del mundo.

Ahora queda más claro que ahí comenzó a tomar forma un diálogo estratégico que va mucho más allá de Ucrania y del corto plazo por parte de los EEUU y Rusia. De avanzar en este sentido, China deberá asumir que los buenos tiempos de las fobias y del descarriamiento del diálogo entre la Casa Blanca y el Kremlin van quedando atrás.

Fue bueno mientras duró para las amplias ambiciones globales de Pekín y su gobernante eterno, Xi Jinping.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com