viernes 5  de  diciembre 2025
Negociaciones de paz

Delegaciones de Ucrania y EEUU sostienen otra reunión en Miami para poner fin a la guerra

"Sí, hay prevista una nueva reunión hoy", declaró Oleksandr Bevz, asesor de la presidencia de Ucrania, quien también precisó que el negociador jefe de Kiev, Rustem Umerov, se encuentra en Miami

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Los negociadores ucranianos sostendrán una nueva reunión este viernes en Miami, Florida, con los representantes del gobierno de Donald Trump para abordar el plan estadounidense sobre el fin de la guerra con Rusia, declaró un alto funcionario ucraniano.

Estados Unidos lleva semanas intentando que ambos bandos acepten un plan elaborado por Washington para acabar con las hostilidades. El primer borrador fue enmendado tras ser criticado por considerarse demasiado favorable a Rusia.

"Sí, hay prevista una nueva reunión hoy", declaró Oleksandr Bevz, asesor de la presidencia de Ucrania, quien también precisó que el negociador jefe de Kiev, Rustem Umerov, se encuentra en Miami.

Un alto cargo estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo el miércoles que el emisario de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner iban a reunirse con Umerov el jueves en Florida.

Los emisarios estadounidenses se reunieron el martes con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante cinco horas en Moscú. Trump afirmó que fue una "muy buena reunión".

Ningún avance con Rusia

El magnate republicano también dijo que sus enviados tuvieron la sensación de que el dirigente ruso quería poner fin al conflicto, iniciado en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

"Su impresión fue... que le gustaría que la guerra terminara", indicó, pese a que la reunión en el Kremlin no desembocó en ningún avance concreto.

El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó este viernes que las conversaciones de esta semana en Moscú se desarrollaron en un ambiente cordial y celebró la presencia del yerno de Trump.

Putin y Witkoff sostuvieron un "diálogo realmente amistoso y se entienden bien", declaró Ushakov a la televisión estatal rusa y afirmó que la presencia de Kushner es muy "útil".

La intensa actividad diplomática no ha logrado frenar los combates. Las tropas rusas reivindicaron este viernes la toma de otra localidad en el este de Ucrania, donde se concentran los enfrentamientos.

"El fin de la guerra"

Mijailo Podoliak, un consejero de la presidencia ucraniana, apuntó en X que, aunque "el proceso diplomático se esté llevando a cabo actualmente entre bastidores, (...) las posiciones están claras".

"Ucrania quiere el fin de la guerra y está dispuesta a hablar", señaló.

Desde que hace unas tres semanas Estados Unidos presentó un plan de paz, se han organizado varios ciclos de diálogo con los ucranianos en Ginebra y en Florida con el objetivo de enmendar el texto, para ajustarlo a las exigencias de Kiev.

Tras la reunión en Moscú, el Kremlin indicó que hubo avances, pero quedaba "mucho trabajo" para solucionar el conflicto.

El ejército ruso, entretanto, continuó este viernes avanzando en el frente y reivindicó la toma de la localidad de Bezimenne, en la región oriental de Donetsk.

La Fuerza Aérea de Ucrania, por su parte, reportó que Rusia envió 137 drones a territorio ucraniano por la noche, y derribó a 80.

En varias regiones sigue habiendo cortes de electricidad por los bombardeos rusos contra instalaciones energéticas de las últimas semanas, según el Ministerio de Energía.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

