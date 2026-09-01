Ejército de EEUU anuncia que ha concluido la última oleada de ataques contra Irán

Lanzamiento de un misil Tomahawk en nueva ola de ataques de Estados Unidos contra Irán

WASHINGTON — El Ejército de Estados Unidos afirmó el martes que completó con éxito su última oleada de ataques contra infraestructura militar aérea y marítima de Irán el 1 de septiembre.

"Las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), incluidos sitios de defensa aérea, sistemas de radar, activos e instalaciones marítimas, capacidades para la colocación de minas y sitios de comunicaciones", informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en una publicación en X poco después de las 22:30 GMT.

Los ataques se produjeron después de los recientes intentos del IRGC de atacar a buques comerciales en el estrecho de Ormuz y a efectivos del servicio estadounidense.

"Actualmente, más de 50.000 miembros del servicio de EEUU están operando en todo el Medio Oriente y se mantienen vigilantes, letales y preparados para continuar ejecutando las operaciones ordenadas por el Comandante en Jefe", publicó el Centcom en una breve nota de prensa.

El Ejército de Estados Unidos lanzó ataques contra Irán por segunda vez en pocos días y el presidente Donald Trump prometió una respuesta contundente a cualquier represalia de Teherán, un episodio que amenaza con reavivar el conflicto en Oriente Medio.

Trump aseguró en sus redes sociales que la operación era "de gran envergadura y poderosa".

El presidente Trump dijo que los ataques cerca de Ormuz fueron en respuesta a las minas que Teherán colocó en el estrecho y al lanzamiento de misiles contra una base estadounidense en Jordania.

"Si la fallida nación de Irán toma represalias por este ataque tan justificado, será golpeada de nuevo a un nivel más duro y mucho mayor", dijo Trump en su red Truth Social.

¿Escalada del conflicto?

Mientras el inquilino de la Casa Blanca asegura que el de hoy "no será el mayor de los ataques" perpetrados por Estados Unidos. "Hay otro aguardando su momento y, cuando concluya, quedará muy poco de la República Islámica de Irán", advirtió.

Trump ha asegurado en varias ocasiones durante los últimos meses que Washington destruyó las capacidades militares de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel, a pesar de lo cual los enfrentamientos han continuado esporádicamente, incluido un intercambio de ataques en las últimas horas. Irán todavía posee reservas de misiles y drones.

El magnate ya adelantó en declaraciones a Fox News que las fuerzas estadounidenses golpearían con dureza a Irán por sus últimos ataques contra objetivos de Estados Unidos en Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Irán vuelve a atacar

Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Jordania y Baréin entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa, según informó la Guardia Revolucionaria.

El primer ataque se dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del Cuerpo de Marines en Jordania, con misiles balísticos pesados.

Posteriormente, Irán también atacó con drones las instalaciones de la base estadounidense de Sheikh Isa en Baréin.

Irán retalia así los bombardeos estadounidenses recibidos este martes, el segundo ataque en menos de 48 horas después de un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas.

El Ejército de Jordania aseguró en un comunicado que fueron interceptados diez de los misiles iraníes, mientras que otros tres impactaron en zonas "alejadas de centros poblados" sin provocar víctimas.

EEUU informó que el ataque de hoy fue para contrarrestar los "intentos de agresión" de Irán "contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región".

La primera agresión, que tuvo lugar el pasado domingo, se dirigió contra la isla iraní de Larak, desde donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, reveló Washington, en un ataque en el que murieron dos personas.

FUENTE: Con información de EFE y AFP