viernes 28  de  agosto 2026
Investigación

EEUU halla documentos "escondidos" en relación con el atentado del Estado Islámico en Kabul en 2021

Trump atribuyó la muerte de 13 estadounidenses en el atentado en el aeropuerto de Kabul a la "mala gestión" de Joe Biden en la retirada de Afganistán

Un hombre da auxilio a una de las víctimas del atentado terrorista cerca del aeropuerto de Kabul.

Un hombre da auxilio a una de las víctimas del atentado terrorista cerca del aeropuerto de Kabul.

AFP
Heridos del atentado terrorista cerca del aeropuerto de Kabul son trasladadas para recibir atención médica.

Heridos del atentado terrorista cerca del aeropuerto de Kabul son trasladadas para recibir atención médica.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó sobre el hallazgo de documentos clasificados "relevantes" sobre el atentado perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico en la capital de Afganistán, Kabul, durante la retirada de tropas internacionales, que dejó más de 180 muertos, entre ellos trece militares estadounidenses.

"Recientemente, mi equipo recuperó unos documentos clasificados muy relevantes, un material que estaba escondido y oculto en cajas donde no podía ser hallado", afirmó Sean Parnell, jefe del equipo del Departamento de Defensa de Estados Unidos que investiga el suceso, en el marco del quinto aniversario del atentado suicida.

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Estaban "escondidos" para que "no fueran hallados", dijo el alto cargo militar del Pentágono.

El presidente Donald Trump atribuyó la muerte de 13 estadounidenses en el atentado en el aeropuerto de Kabul a la "mala gestión" en la retirada de Afganistán por parte de su antecesor Joe Biden (2021-2025).

"Esta catástrofe fue consecuencia de la retirada del país, totalmente mal gestionada por el 'somnoliento' Joe Biden, la cual dejó indefensos a nuestros maravillosos militares y permitió a los talibanes liberar a miles de terroristas y criminales sanguinarios que se encontraban recluidos en la prisión de Bagram", publicó en su red Truth Social.

Investigación del caso

Así, Parnell resaltó que, una vez analizados los documentos, "está claro por qué alguien intentaría ocultarlos", si bien declinó desvelar su contenido. "Este es mi compromiso: estamos siguiendo las pruebas hasta donde lleven e independientemente de a quién afecten. No aceptaremos respuestas incompletas o cómodas", afirmó en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lamentó el "horrible ataque" en el aeropuerto de Kabul y expresó su apoyo a los familiares de los estadounidenses que "hicieron el sacrificio último". "Nuestros rezos estarán siempre con ellos y con los otros 45 militares que resultaron heridos en este terrible ataque terrorista", manifestó.

"La desastrosa retirada de Afganistán por parte de la Administración (Joe) Biden sigue siendo una mancha oscura en la historia de nuestra nación", declaró Rubio, antes de defender que el actual Gobierno "mantiene su compromiso de honrar la memoria" de los muertos en este ataque "y durante los 20 años de presencia estadounidense en Afganistán", así como a la hora de "brindar al pueblo estadounidense las respuestas que merece".

EEUU ofrece recompensa por terrorista

El Gobierno de Estados Unidos ofreció este martes una recompensa de hasta ocho millones de dólares por información sobre el líder de la filial de Estado Islámico en Afganistán, Sanaulá Ghafari, también conocido como Shahab al Muhayir, y contra otro alto cargo del grupo identificado como Obaidulá.

El programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado estadounidense apuntó que Al Muhayir dirige desde junio de 2020 el grupo terrorista Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP), mientras que Obaidulá fue descrito como "el encargado de actividades financieras, planificación e operaciones y liderazgo de grupos" en el seno del grupo yihadista.

El atentado contra el aeropuerto de Kabul fue perpetrado en uno de los accesos al aeródromo en pleno proceso de retirada de las tropas internacionales, encabezadas por Estados Unidos, y los esfuerzos para huir de cientos de civiles por el avance de los talibán hacia la capital, que terminaron por tomar el 15 de agosto de 2021.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE

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