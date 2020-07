El boicot a Goya: La izquierda crece con hipocresía

La marca Goya es un elemento básico en mi hogar hoy en día, al igual que lo fue durante mi niñez. Frijoles negros de Goya con arroz blanco y bistec de palomilla.

Entonces, esto es a lo que Joe Biden y el Partido Demócrata de hoy en día han realizado— reprimir la libertad de expresión para cualquier persona y todos los que no estén de acuerdo con su visión del mundo, o cualquiera que se atreva a decir algo bueno sobre alguien a quien no han respaldado como "consciente [woke]".

No importa el hecho de que Unanue haya aceptado una invitación del expresidente Barack Obama y la ex Primera Dama en el 2012. No importa el hecho de que Goya Foods apoye a casi 300 esfuerzos caritativos, programas, y becas; o que done millones de libras de suministros a bancos de alimentos y refugios locales. Pero no, eso es irrelevante ahora, porque Unanue se atrevió a presentarse a la Casa Blanca para apoyar iniciativas encaminadas a mejorar el acceso de los hispanoamericanos a oportunidades educativas y económicas. Aquí el hecho es que Unanue ha trabajado tanto con republicanos como con demócratas.

Por supuesto, los izquierdistas radicales detrás del boicot— erróneamente guiado— no resaltan la importancia de las palabras de Unanue durante el evento de la Casa Blanca. Unanue anunció que Goya donaría 1 millón de latas de garbanzos Goya y 1 millón de otros productos alimenticios a los bancos de alimentos estadounidenses.

La hipocresía no debería sorprender a nadie en este momento; es la normalidad.

Sería gracioso si no fuera tan preocupante. Sé de primera mano lo que puede pasar cuando los elementos de izquierda y las tácticas comunistas se apoderan de un país. Mis padres se escaparon del régimen comunista cubano. Ellos huyeron de Cuba donde mi padre había sido encarcelado por hablar en contra de Fidel Castro. Yo me crié en la Florida y vi cómo mi padre trabajaba para reconstruir en Estados Unidos la vida que había perdido al escapar del horror del comunismo.

Boicotear es también un intento de alejar el enfoque del buen trabajo y el gran potencial de la Orden Ejecutiva del Presidente Trump sobre la Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca. Pero Joe Biden, el Partido Demócrata, y la izquierda radical no están interesados en las soluciones. Están interesados en acabar con el Presidente Trump e implementar su visión socialista en los Estados Unidos.

Mi pregunta aquí es, ¿por qué los izquierdistas radicales y la mafia de la cultura de cancelación, están tan enfocados en desacreditar las amables palabras del CEO Bob Unanue, en lugar de tomarse el tiempo para entender y darse cuenta del impacto positivo que el Presidente ha hecho para la fuerza laboral hispanoamericana?

El Partido Demócrata de hoy, cómodo con las tácticas comunistas y socialistas, está usando al CEO de Goya para desacreditar por lo que el Presidente Trump siempre ha luchado: la protección del sueño americano para todos y cada uno de los estadounidenses. Unanue es el epítome del sueño americano, y boicotear su empresa, que apoya a miles de trabajadores y sus familias, es un excelente ejemplo de los objetivos equívocos y subversivos de la izquierda radical.

Concuerdo con el CEO Unanue, y sus palabras hacia el Presidente Trump.

"Todos estamos verdaderamente bendecidos de tener un líder como el Presidente Trump, quien es un constructor", dijo Unanue. Es cierto, pero no sólo en términos de la exitosa carrera empresarial del Presidente Trump. El Presidente reconstruyó la economía más grande del mundo, y está construyendo puentes entre diferentes comunidades de estadounidenses con el fin de proteger los valores que tanto apreciamos: la vida, la libertad y la búsqueda a la felicidad.

El Presidente Trump siempre ha estado con la comunidad hispanoamericana, asegurando que los hispanoamericanos tengan todas las oportunidades de éxito en un país que galardona la honestidad, el trabajo duro, el individualismo y un espíritu de tenacidad. El Presidente Trump quiere ver a todos los estadounidenses, independientemente de su origen, cumplir con sus aspiraciones educativas y económicas.

Tratar de acabar con una empresa innovadora que crea empleos bien remunerados e invierte de nuevo en la comunidad, es destructivo. Pero así es como opera la izquierda de la actualidad, ahora dirigida por el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden. En realidad, ellos no están interesados en resolver ninguna preocupación de justicia social con gran trasfondo; simplemente están tratando de silenciar una voz contraria a su visión del mundo.

Mi padre me enseñó desde que era joven que la democracia no es predeterminada, y aquellos con poder deben permanecer vigilantes y luchar por las libertades y los derechos de las personas oprimidas en todas partes.

Joe Biden y el Partido Demócrata de hoy tienen un mensaje diferente: la democracia deja demasiado espacio para diferentes puntos de vista y debate abierto, por lo que debemos aceptar un futuro socialista para silenciar a cualquiera que no esté de acuerdo.

Yo apoyo a Goya Foods, y espero seguir disfrutando de sus productos alimenticios de primera clase.

Mercedes Schlapp es Asesora Senior de Donald J. Trump para President, Inc.