domingo 29  de  marzo 2026
Caos en aeropuertos

El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional es ya el más largo de la historia de EEUU

Los demócratas "están tomando al departamento como rehén porque no les gusta lo que está haciendo ICE y el ICE está aplicando las leyes", declaró Tom Homan, El zar de la frontera

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trabaja este lunes, en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trabaja este lunes, en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas.

EFE
Viajeros hacen largas colas en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas.

Viajeros hacen largas colas en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas.

EFE

MIAMI — El freno de operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cumplió este domingo 44 días, con lo que ya es el cierre parcial del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, lo que ha implicado un caos en los aeropuertos.

La parálisis del DHS, que comenzó el 14 de febrero por los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre restricciones al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), supera ya los 43 días que duró el cierre total del Gobierno que comenzó en octubre pasado, también en la segunda presidencia de Donald Trump.

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También rebasa los 34 días del cierre parcial que empezó el 21 de diciembre de 2018 en el primer mandato de Trump, cuando nueve departamentos del Ejecutivo con un conjunto de 800.000 empleados frenaron sus operaciones.

El cierre del DHS ha implicado filas en aeropuertos, pues hay un absentismo promedio del 11 % diario de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y en algunos aeródromos supera el 50 %, advirtió el miércoles al Congreso la administradora interina de la agencia, Ha Nguyen McNeill.

'Spring break'

Al menos 460 agentes del TSA, quienes no reciben pago durante el cierre, han renunciado mientras los aeropuertos afrontan una subida interanual del 5 % en los pasajeros en esta temporada vacacional de 'spring break', añadió la funcionaria.

El último intento por reabrir el DHS fracasó, pues el Senado aprobó el viernes un plan bipartidista para financiar al departamento con excepción de ICE, pero los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el esfuerzo al insistir en que debe financiarse por completo a la dependencia.

Ante la situación, Trump anunció el jueves una orden ejecutiva para instruir al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que pague "de inmediato" a los agentes del TSA para hacer frente a la "situación de emergencia" y "detener el caos en los aeropuertos", lo que se prevé que comience el lunes.

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, expresó este domingo con CNN que hay avances en las negociaciones con los demócratas para implementar restricciones a los agentes de ICE, como el uso de cámaras corporales, pero avisó que Trump solo apoya que "todo el Departamento de Seguridad Nacional esté financiado".

"Están tomando al departamento como rehén porque no les gusta lo que está haciendo ICE y el ICE está aplicando las leyes", declaró Homan. EFE

FUENTE: Con información de EFE

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