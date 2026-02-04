miércoles 4  de  febrero 2026
El Concejo de Nueva York investiga las muertes por el frío y el manejo del alcalde, ya suman 17 casos

Al igual que las otras víctimas, el último cadáver fue hallado a la intemperie y también se cree que murió por hipotermia, según el médico forense

El alcalde de Nueva York, Zohran Mandani, habla en Gouverneur Health en Manhattan para anunciar una serie de nuevas medidas políticas relacionadas con la salud pública y los impuestos el 3 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

AFP
La nieve cubre un coche y la acera mientras se ve el horizonte de Nueva York al fondo desde Weehawken, Nueva Jersey, el 1 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — Las muertes en Nueva York por la ola de frío que afecta a varios estados ascendieron a 17, informó este miércoles el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, cuyo manejo de la situación será objeto de una audiencia pública del Concejo municipal de la ciudad la próxima semana.

Al igual que las otras víctimas, cuyos nombres se desconocen, el último cadáver fue hallado a la intemperie y también se cree que murió por hipotermia, según el médico forense.

"Hoy es el decimotercer día de este frío implacable. Hasta esta mañana, 17 neoyorquinos han fallecido a la intemperie durante este frío", indicó el alcalde durante un evento en un proyecto de viviendas en el distrito de Queens.

Mamdani defendió el trabajo hecho por su Administración desde que se decretó el Código Azul el pasado 19 de enero por la inclemencia del tiempo.

Reiteró que se han tomado todas las medidas posibles de divulgación y que se ha enviado personal a las calles en busca de los sin techo y de quienes necesiten ayuda.

El alcalde, un socialista musulmán, aseguró que incluso se trasladó a personas en contra de su voluntad a lugares seguros.

Cifra de fallecidos elevada

No obstante, la alta cifra de muertos ha motivado que los comités de Seguridad Pública y Bienestar Social tengan previsto una audiencia el próximo 10 de febrero sobre este tema, de acuerdo con medios locales, en un momento en que los neoyorquinos se preparan para otra ola de frío, con temperaturas bajo cero, para este fin de semana.

Esto agravaría la situación en las calles, aún cubiertas de nieve y hielo en muchos puntos.

Otra masa de aire extremadamente frío se dirige hacia nuestra región este fin de semana. Combinada con fuertes vientos el sábado y domingo, provocará sensaciones térmicas peligrosamente bajas", señala el Servicio Nacional de Meteorología.

El órgano advierte además de que el sábado y el domingo la sensación corporal será muy inferior a cero por el viento.

Las bajas temperaturas están también dificultando que se derrita la nieve provocada por el temporal.

FUENTE: Con informaciòn de EFE

