Grupo legal en EEUU pide no olvidar a más de 37.000 niños migrantes sin acompañamiento y desaparecidos

Según un estudio de 1800Migrante, al menos 37.088 niños han desaparecido tras ser entregados a personas que no tenían relación con ellos

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — El grupo de asistencia legal sin ánimo de lucro 1800Migrante, con sede en Nueva York, expresó este lunes su preocupación por "los miles de niños sin acompañamiento que llegaron a EEUU" y cuyo paradero aún se desconoce", mientras agentes de inmigración siguen deteniendo a menores en los operativos que realizan en todo el país.

Según un estudio de 1800Migrante, al menos 37.088 niños han desaparecido tras ser entregados a personas que no tenían relación con ellos, y ni las autoridades estadounidenses ni las de sus países de origen conocen sus paraderos.

William Murillo, presidente ejecutivo de la organización, dijo que muchas personas están "consternadas" por la reciente detención de un niño ecuatoriano de cinco años, quien fue arrestado junto a su padre en Minnesota y trasladado a un centro de detención familiar en Texas. Pero ICE negó que el niño fuera arrestado como aseguran ONG y medios progresistas. El niño fue abandonado por su padre al huir para evitar el arresto; la madre del menor, una inmigrante indocumentada, tampoco se habría hecho cargo de su hijo.

La cifra supera los 32.000 reportados por el Departamento de Seguridad Nacional; sin embargo, el grupo legal hizo un análisis el año pasado, con base en una información publicada por The New York Times sobre estos niños, que abarca entre el 2015 y 2023 y que obtuvo tras una demanda de acceso a la información.

El Times publicó los datos "en bruto", sin procesarlos con la intención de "ponerlos a disposición del público, para un uso amplio y no comercial por parte de historiadores, investigadores, responsables políticos y medios de comunicación", recuerda Murillo.

Dijo que 1800Migrante.com analizó esos datos durante varios meses y arrojó la cifra de más de 37.000 niños cuyo destino se desconoce. Hoy trajo nuevamente los datos a colación tras la fuerte reacción desatada tras la detención del menor de cinco años.

"Con el análisis de las cifras (obtenidas por el Times) se obtuvo suficiente evidencia para documentar y denunciar que el problema de los menores no acompañados que ingresan a EEUU es mucho más complejo y perturbador" de lo que el país está dispuesto a admitir, indica.

¿Y los padres?

Los datos publicados por el Times en 2023 mostraron la cifra de 553.322 niños en total entregados a algún familiar, en comparación con los 448.000 reportados por el Gobierno entre 2019 y 2023.

Existen más de 105.322 menores que no fueron contabilizados en informes oficiales, según Murillo.

El Times publicó en ese entonces un reportaje de algunos menores, de 13, 14, 15 años, en diversos estados que estaban trabajando en fábricas y algunos que no asisten a la escuela. De muchos otros no se sabe su paradero.

"No sabemos qué infierno podrían estar viviendo", comenta Murillo, que reitera que "debe haber indignación por estos chicos y otros que, al igual que el de cinco años, están en centros de inmigración".

Según el análisis del grupo, Guatemala es el país con el mayor número de menores entregados a desconocidos, seguido por Honduras, El Salvador, México, Nicaragua y Ecuador, entre otros.

"Hay miles de niños desaparecidos, ¿cómo es que Inmigración entregó a niños a desconocidos? Exigimos justicia y transparencia", señaló.

El estudio no se refiere a los padres de los menores, responsables de su crianza y cuidado, quienes se convierten en una carga pública que recae sobre los contribuyentes estadounidenses.

FUENTE: Con informaciòn de EFE

