Fiscalía de Nueva York solicita aplazar audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores

De aprobarse el cambio solicitado, la audiencia —la segunda comparecencia del dictador depuesto ante la justicia estadounidense— quedaría fijada para el 26 de marzo

Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero.

Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió formalmente en las últimas horas que la audiencia prevista para este 17 de marzo en el proceso penal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sea reprogramada para una nueva fecha.

La solicitud, presentada ante el Tribunal de Manhattan y dirigida al juez Alvin Hellerstein, incluye la autorización expresa de las defensas de ambos acusados, quienes manifestaron estar de acuerdo con el cambio.

El fiscal federal Jay Clayton solicitó el aplazamiento "para que la acusación pueda contar con toda la documentación necesaria y para que los acusados puedan tener conocimiento de ello", según detalla la carta consignada ante la corte.

La audiencia del 17 de marzo sería la segunda comparecencia de Maduro y Flores ante la justicia estadounidense, luego de la sesión celebrada el pasado 5 de enero, apenas dos días después de su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas. Durante aquella presentación, Maduro se declaró “inocente” y aseguró ser un “prisionero de guerra” de Estados Unidos.

10 días después

De aprobarse el cambio solicitado, la audiencia quedaría fijada para el 26 de marzo, diez días después. Se espera que en ese encuentro el juez Hellerstein establezca el calendario procesal, supervise el intercambio de pruebas y atienda las mociones planteadas por ambas partes.

Maduro enfrenta cargos por narcotráfico, conspiración para el tráfico internacional de drogas, posesión de armas de guerra y conspiración para el uso de artefactos destructivos. Por su parte, Cilia Flores es señalada por su presunta participación en actividades logísticas vinculadas a la red criminal que habría operado bajo el liderazgo de Maduro.

La Fiscalía mantiene que el aplazamiento es necesario para asegurar que todas las evidencias estén debidamente organizadas y disponibles antes de avanzar hacia las próximas fases del proceso.

FUENTE: Con información de NTN24

