Un auto se estrella varias veces contra una sinagoga en Nueva York

No hubo víctimas reportadas tras el suceso y las autoridades investigan lo ocurrido. Varios medios recogen que el Escuadrón Antibombas de la Policía de Nueva York se presentó en el lugar

NUEVA YORK.- Un auto se estrelló varias veces contra una de las entradas de la principal sinagoga de Jabad en Nueva York este miércoles y su conductor fue detenido por la Policía de la ciudad por el incidente, que no dejó heridos.

Un Honda gris con matrícula del estado de Nueva Jersey impactó de forma repetida contra la sede mundial de la organización judía Jabad-Lubavitch, situada en el barrio de Crown Heights, en el distrito de Brooklyn.

No hubo víctimas reportadas tras el suceso y las autoridades investigan lo ocurrido. Varios medios recogen que el Escuadrón Antibombas de la Policía de Nueva York se presentó en el lugar.

Videos publicados en redes sociales muestran al conductor embistiendo la puerta del centro en varias ocasiones hasta que es arrestado por los agentes.

El edificio fue evacuado como medida de precaución.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, acudió al lugar de los hechos y condenó lo ocurrido en un mensaje en X.

"Es algo muy alarmante, sobre todo teniendo en cuenta el profundo significado y la historia de esta institución para tanta gente en Nueva York y en todo el mundo. Cualquier amenaza a una institución o lugar de culto judío debe tomarse en serio. El antisemitismo no tiene cabida en nuestra ciudad, y la violencia o la intimidación contra los neoyorquinos judíos es inaceptable", escribió Mamdani.

El edil se "solidarizó" con la comunidad judía y agradeció a los servicios de emergencia "su rápida actuación".

Por su parte, representantes de la Liga Antidifamación de Nueva York y Nueva Jersey (ADL, por sus siglas en inglés), una organización mundial para combatir el antisemitismo, aseguraron estar "consternados" por lo ocurrido.

"Este edificio no solo es una sinagoga, sino también la sede mundial de Jabad-Lubavitch y un símbolo muy querido del judaísmo en todo el mundo. ADL está en contacto con las fuerzas del orden y los socios locales sobre el terreno", apuntó la organización en un comunicado. EFE

FUENTE: Con información de EFE

