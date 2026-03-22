El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones

El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, extremar las precauciones.
EEUU asegura que grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con el país
El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, extremar las precauciones.
El llamado fue publicado este domingo en el portal del Departamento de Estado, seg[un el cual los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano.
"Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes. Se han atacado instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio. Grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo".
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FUENTE: REDACCIÓN