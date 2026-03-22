lunes 23  de  marzo 2026
URGENTE

El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones

EEUU asegura que grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con el país

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, extremar las precauciones.

El llamado fue publicado este domingo en el portal del Departamento de Estado, seg[un el cual los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano.

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"Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes. Se han atacado instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio. Grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo".

Noticia en desarrollo...

FUENTE: REDACCIÓN

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