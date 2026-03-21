Israel aumenta significativamente junto con EEUU ataques en Irán, a partir de este domingo

MIAMI . El ministro de Defensa de Israel , Israel Katz, anunció que este próximo domingo comenzará un "aumento significativo" de los ataques junto con Estados Unidos contra Irán y, en particular, "las infraestructuras de las que depende".

La declaración de Katz se produce solo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera exactamente lo contrario: la "consideración" sobre una posible "reducción de los esfuerzos militares en Oriente Próximo con respecto a Irán" tal y como indicó esta madrugada en redes sociales.

CONFLICTO Israel asegura haber iniciado ataques contra objetivos de régimen iraní en el este de Teherán

Ahora, el ministro de Defensa israelí ha asegurado que "la campaña liderada por el presidente estadounidense Trump y el primer ministro Netanyahu va a proseguir" y promete que Israel no se detendrá hasta que "sean alcanzados todos los objetivos de guerra".

"Estamos decididos a seguir liderando la ofensiva contra el régimen terrorista iraní, a decapitar a sus comandantes y a frustrar sus capacidades estratégicas, hasta que se eliminen todas las amenazas a la seguridad del Estado de Israel y a los intereses estadounidenses en la región", ha concluido. "Estamos decididos a seguir liderando la ofensiva contra el régimen terrorista iraní, a decapitar a sus comandantes y a frustrar sus capacidades estratégicas, hasta que se eliminen todas las amenazas a la seguridad del Estado de Israel y a los intereses estadounidenses en la región", ha concluido.

Irán confirma ataque a centro de enriquecimiento de uranio

Las autoridades iraníes confirmaron que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la céntrica provincia de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo.

"No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe peligro alguno para los residentes de las áreas circundantes", informó el Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim.

Las autoridades iraníes han protestado contra un ataque "contrario a las leyes y obligaciones internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear".

No es la primera vez que la central es alcanzada durante los ataques conjuntos que comenzaron el 28 de febrero contra Irán: tres días después, la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) confirmó daños en un bombardeo contra las instalaciones sin que tampoco hubiera constancia de "consecuencias radiológicas".

Sin embargo, en ese momento no fue alcanzada la planta de enriquecimiento de combustible (FEP) como sí pasó este sábado y hay que recordar además que la central ya fue uno de los objetivos de la operación conjunta lanzada por EEUU e Israel el verano pasado y que azotó durante doce días la república islámica.

El OIEA confirmó que recibió notificación oficial de Irán sobre el ataque de este sábado e investiga las conclusiones del centro de seguridad iraní, pero ya ha validado la premisa iraní de que por ahora no hay fuga radiactiva.

Por último, el director general de la agencia, Rafael Mariano Grossi, reiteró "su llamamiento a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear", reza el escueto comunicado de la organización, publicado en redes sociales.

ISRAEL NIEGA SU PARTICIPACIÓN

Fuentes militares del Ejército israelí aseguraron al Times of Israel que no tuvieron nada que ver en la operación y señalaron a Estados Unidos como responsable del bombardeo.

En público, el Ejército se ha limitado a indicar que no ha atacado en Natanz y no puede hacer comentarios sobre las operaciones estadounidenses.

En medio de esta situación, la radiotelevisión pública israelí Kan, citó fuentes próximas a la operación, también informó de que Estados Unidos fue responsable y precisó que utilizó una bomba antibúnker de dos toneladas para alcanzar el centro, que se encuentra bajo tierra.

Israel bombardea decenas de objetivos en Irán

El Ejército de Israel llevó a cabo otra ola de bombardeos contra instalaciones para el desarrollo de misiles balísticos en Teherán durante la noche del viernes al sábado, informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

"Durante la noche, la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia precisa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército), completaron una incursión aérea a gran escala en Teherán", señala el comunicado.

La aviación israelí bombardeó "decenas" de objetivos, entre los que se encontraban instalaciones para la producción de componentes de misiles balísticos.

Entre ellos, se encuentran un complejo de la Guardia Revolucionaria "utilizado para la producción y desarrollo de componentes", una instalación de producción de misiles, un complejo del Ministerio de Defensa iraní encargado de la producción de combustible para los proyectiles y otro lugar para la producción de sus componentes.

"Las FDI atacaron varios sistemas de defensa del régimen terrorista iraní a través de Teherán", continúa el comunicado. "Las FDI atacaron varios sistemas de defensa del régimen terrorista iraní a través de Teherán", continúa el comunicado.

Las fuerzas armadas aseguraron que estos ataques son parte de la "fase actual de la operación", detallaron que dicha fase busca expandir el daño "a los sistemas centrales y fundacionales" del régimen de los ayatolás.

El diario israelí Haaretz cifró el viernes en 365 los misiles que Irán ha disparado a Israel desde el pasado 28 de febrero. Del total, 285 entraron en el espacio aéreo israelí y 270 fueron interceptados.

El artículo estima que la República Islámica aún tiene 1.000 misiles balísticos.

Cuando Israel comenzó la escalada bélica junto a Estados Unidos bombardeando Irán hace 22 días, el Ejército israelí aseguraba que la República Islámica contaba con unos 2.500 misiles balísticos.

De acuerdo cifras de la ONU en Irán han muerto más 1.300 personas y hay más de nueve mil heridos desde que comenzó la ofensiva. En Israel han fallecido la vida 15 personas por ataques y otras, cuatro en Cisjordania.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE