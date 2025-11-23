domingo 23  de  noviembre 2025
POLÍTICA

El "escrutinio" de EEUU a la política migratoria de sus aliados apuntaría al Reino Unido

El analista Jim Ferguson dijo que el primer ministro inglés "no puede seguir fingiendo que el colapso de la frontera del Reino Unido es normal"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES. - El anuncio de Estados Unidos sobre el escrutinio a la política migratoria de sus aliados de Occidente pone bajo la lupa al Reino Unido. "No es sólo un cambio de política estadounidense. Es un terremoto geopolítico y los temblores se dirigen directamente hacia Downing Street", afirmó el analista inglés Jim Ferguson.

"Por primera vez en la historia moderna, Estados Unidos está examinando oficialmente a los gobiernos occidentales que permiten la delincuencia migratoria, los sistemas de dos niveles y las políticas que sacrifican a sus propios ciudadanos. Esa lista incluye al Reino Unido, especialmente el Reino Unido", expresó Ferguson. Añadió que, para el Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, esto significa que "Londres está ahora en el radar de Washington".

Lee además
El primer ministro británico, Keir Starmer (2i), se marcha después de hablar con las tropas británicas y albanesas sobre su participación en el entrenamiento de las tropas ucranianas en el marco de la Operación Interflex, durante una visita al museo militar Berzite en Tirana el 15 de mayo de 2025, en vísperas de la Cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).
GOBIERNO

Reino Unido contempla creación de "centros de retorno" para migrantes rechazados
El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

El Departamento de Estado de EEUU sentenció el viernes: "La migración masiva supone una amenaza existencial para la civilización occidental y socava la estabilidad de aliados clave de Estados Unidos". La Administración de Donald Trump sostuvo que EEUU respeta "la soberanía de sus aliados", pero pidió a los gobiernos occidentales "que se involucren de manera constructiva con el número cada vez mayor de ciudadanos que están preocupados con la migración masiva".

Jim Ferguson refirió este domingo 23 de noviembre, a través de su cuenta en la red social X, que el Departamento de Estado examinará a los países cuyos líderes minimicen la delincuencia migratoria, silencien la disidencia pública, creen sistemas preferenciales para los recién llegados sobre su propia gente e ignoren los escándalos de bandas de acoso sexual, y demonicen cualquier crítica como “de extrema derecha”.

"¿Les suena familiar? La deriva de fronteras abiertas de Starmer es ahora un pasivo. Cuando Estados Unidos dice que la migración masiva amenaza al propio Occidente, Starmer no puede seguir fingiendo que el colapso de la frontera del Reino Unido es normal", subrayó.

Al descubierto proyecto migratorio globalista

Advirtió que con la medida de la Administración Trump queda al descubierto el proyecto migratorio globalista del Partido Laborista.

"El cambio de rumbo de Washington destruye la ilusión de que la crisis migratoria de Gran Bretaña es un 'problema exclusivo del Reino Unido'. No, es un colapso diseñado a nivel occidental, y Estados Unidos ahora está desafiando abiertamente a los gobiernos que lo permiten", afirmó.

El analista también señaló que, si Estados Unidos dice que la migración masiva está desestabilizando a Occidente, "Starmer no puede seguir vendiéndolo como un deber moral. La credibilidad de Starmer pende de un hilo. Puede esquivar las preguntas de Beth Rigby. Puede bailar alrededor de IR35. Puede pasar de una entrevista a otra como si fuera un robot averiado. Pero no puede darle un giro a esto. Estados Unidos, el aliado más importante de Gran Bretaña, acaba de declarar que las mismas políticas que apoya el Partido Laborista son una amenaza para la supervivencia de Occidente. Este ya no es un debate interno".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JimFergusonUK/status/1992567798078304263&partner=&hide_thread=false

Añadió que Keir Starmer se encuentra justo en "la zona de la explosión".

Información sobre migrantes

Para Ferguson, el primer ministro Starmer no puede seguir enterrando los escándalos de acoso sexual, el sistema de asilo roto, la crisis de los hoteles de masas, la policía de dos niveles y las redes criminales que operan desde pequeñas embarcaciones. "Los estadounidenses simplemente lo llamaron por su nombre: una amenaza a la seguridad nacional".

En su post, el analista señaló que, con las políticas estadounidenses, el Reino Unido se enfrentará a una presión como nunca antes. Explicó que si las embajadas de EEUU comienzan a informar sobre delitos relacionados con los migrantes, radicalización, tuberías de tráfico; operaciones de ONG habilitadas por el Estado y fallas en la deportación de delincuentes peligrosos, "el Gobierno de Starmer ya no podrá esconderse detrás de narrativas de 'compasión' y puntos de discusión de la BBC".

Dentro de la migración que ha llegado al Reino Unido, se calcula que 4 millones de los 66 millones de habitantes del país son musulmanes y en Inglaterra hay más de 3.000 mezquitas. Además, los alcaldes de Londres, Birmingham, Leeds, Blackburn, Sheffield y Oxford son musulmanes.

Además, las familias musulmanas con apoyo estatal tienen un promedio de seis a ocho hijos, quienes reciben alojamiento gratuito. Cada escuela en el Reino Unido está obligada a enseñar sobre el islam y el nombre de bebé más común en Inglaterra es Muhammad.

FUENTE: Con información de Jim Ferguson/Europa Press/ Gabriela Hidalgo

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia que someterá a escrutinio la política migratoria de sus aliados occidentales

México bajo la sombra de Sheinbaum y la herencia criminal de AMLO

El gobierno británico endurece la política de asilo y suprime ayudas sociales a inmigrantes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
CASA BLANCA

Trump ataca a las aseguradoras médicas y alista alivio financiero

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EEUU. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur (SOUTHCOM).
Aviación civil

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
CRISIS

Honduras vota con la democracia en cuerda floja y bajo la presión del narcotráfico

Te puede interesar

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

El choque de dos visiones antagónicas por la alcaldía de Miami

Por Daniel Castropé
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorgue Rodríguez.
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Rescatistas buscan sobrevivientes en el lugar de un ataque aéreo israelí que apuntó a un apartamento en un edificio residencial en el barrio Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 23 de noviembre de 2025.
Conflicto

Israel confirma que mató al jefe de Estado Mayor de Hezbolá en un "ataque de precisión" en Beirut

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
CRIMEN ORGANIZADO

México bajo la sombra de Sheinbaum y la herencia criminal de AMLO