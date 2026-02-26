Reporte policial confirma que lancha del tiroteo en Cuba fue robada en los cayos de la Florida

Imagen de referencia del reporte policial emitido por la Oficina del Sheriff del Condado Monroe.

BIG PINE KEY. La lancha rápida involucrada en el tiroteo con fuerzas del régimen cubano frente a las costas de Villa Clara había sido reportada como robada horas antes en los Cayos de Florida , según un informe de la Oficina del Sheriff del Condado Monroe (MCSO).

De acuerdo con el reporte policial, agentes acudieron el 25 de febrero de 2026 a la dirección 31532 Avenue G, Big Pine Key , tras la denuncia por el robo de una embarcación de 24 pies marca Pro-Line Boats con matrícula de Florida FL7726SH , posteriormente identificada como la misma lancha implicada en el incidente armado ocurrido cerca de la isla.

El propietario de la embarcación, identificado en el documento como Ángel Walter Montera, residente en Hialeah, declaró a los investigadores que se enteró del robo después de recibir llamadas de medios de comunicación informándole que su barco había sido llevada a Cuba y aparecía en imágenes difundidas tras el tiroteo.

Según el informe, el número de registro de Florida visible en las imágenes coincidía con su información personal, confirmando que se trataba de la misma embarcación reportada como sustraída.

Montera indicó a los agentes que el sospechoso, identificado como Héctor Duardy Cruz Correa, de 42 años y residente en Homestead, realizaba trabajos de construcción para él y nunca tuvo autorización para utilizar el medio de transporte marítimo.

La desaparición

El dueño explicó que vio por última vez la lancha más de una semana antes y descubrió su desaparición alrededor de las 9:30 de la mañana del 25 de febrero, cuando acudió al muelle donde la mantenía atracada.

En el lugar se encontraba estacionada una camioneta Chevrolet de color blanco registrada a nombre de Cruz Correa, vehículo que posteriormente fue verificado por las autoridades.

Testigos informaron a los investigadores que observaron el vehículo antes descrito llegar al área y a un hombre subir a la lancha alrededor de las 6:30 de la tarde, antes de abandonar el muelle.

Las cámaras de seguridad de una vivienda cercana captaron la llegada del automóvil y parte del movimiento de la embarcación, material que es preservado como evidencia en el caso.

El informe señala que agentes federales participaron en la investigación después de confirmarse la coincidencia entre la lancha reportada como robada y la embarcación involucrada en el enfrentamiento armado con las Tropas Guardafronteras frente a Cayo Falcones, aproximadamente a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en el municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

El propietario expresó a las autoridades su intención de presentar cargos por el robo, mientras el caso permanece bajo investigación activa y aporta nuevos elementos a un suceso que ha elevado la tensión entre Washington y La Habana.