El himno nacional de EEUU en español, un homenaje a la salud

En 1945, la compositora y músico Clotilde Arias fue comisionada por el Departamento de Estado de EEUU bajo la presidencia de Roosevelt para crear una traducción original del himno nacional como parte de su Política de Buen Vecino con América Latina que pudiera cantarse, compartirse en el extranjero y difundirse ampliamente. Incluso con el amplio alcance previsto de FDR, esta versión oficial ha sido casi olvidada.

"Franklin Roosevelt dijo una vez que uno de los grandes arrepentimientos de su vida fue que no podía conversar en español", dijo David B. Woolner, miembro principal del Instituto Roosevelt y autor de The Last 100 Days: FDR at War and at Peace. "Si hubiera vivido unos años más, hay pocas dudas de que esta hermosa interpretación de The Star-Spangled Banner lo habría inspirado a volver a comprometerse a aprender español para hablar con la comunidad hispana estadounidense en su primer idioma. La Fundación We Are All Human merece crédito por recordarnos, como lo hizo FDR, sobre el importante papel que los hispanos en todo el país están desempeñando para ayudarnos a enfrentar esta crisis".

En el video musical contemporáneo recientemente lanzado, Jeidimar Rijos, ganadora de "La Voz", la versión en español de la exitosa serie "The Voice", interpreta la versión oficial en español y presenta imágenes de hispanos que participan en las primeras líneas de la batalla contra la pandemia COVID-19.

"La versión en español del himno nacional de EEUU es un tesoro, ya que representa a los hispanos de EEUU, que son 100% hispanos y 100% estadounidenses", dijo Claudia Romo Edelman, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación We Are All Human. "Ahora es especialmente relevante porque los hispanos se ven afectados de manera desproporcionada por COVID-19 y también están expuestos de manera desproporcionada, ya que no solo somos camioneros, trabajadores médicos y productores de alimentos, sino también una parte significativa de los trabajadores de servicios que han sido despedidos de hoteles, restaurantes y pequeñas empresas".

We Are All Human-español himno nacional de los Estados Unidos .png We Are All Human (WAAH), una organización sin fines de lucro dedicada a promover la diversidad, la inclusión y la equidad, lanzó hoy una versión recientemente grabada de la interpretación oficial en español del himno nacional de los Estados Unidos. Cortesía/We Are All Human

El lanzamiento de El Pendón Estrellado es una parte importante de una iniciativa a largo plazo del Hispanic Star, una plataforma centrada en unificar a los hispanos en todo el país y celebrar sus contribuciones para avanzar y apoyar a los Estados Unidos. Hispanic Star lanzó recientemente el Plan de Respuesta y Recuperación Hispana en respuesta al COVID-19 para servir como centro de intercambio de información y para comunicar, organizar y movilizar a las personas en todo el país para ayudar a mitigar el devastador impacto económico de COVID-19 en las pequeñas empresas hispanas, emprendedores y trabajadores independientes.

Romo Edelman concluyó: "El Plan de Respuesta y Recuperación Hispana tiene como objetivo establecer un camino para una recuperación sólida y rápida al unificar a los líderes hispanos, pero necesitamos aliados como las corporaciones norteamericanas para intensificar, incorporar empresas hispanas en su cadena de suministro y mantener sus empleados en nómina. Afortunadamente, más de 150 compañías han firmado el Hispanic Promise, comprometiéndose a contratar, promover, retener y celebrar a los hispanos en el lugar de trabajo. Ahora los necesitamos para que, ayudando a los hispanos, ayudemos a los Estados Unidos".

La producción del video musical para El Pendón Estrellado fue dirigida por la agencia de publicidad global GreyWing. La idea comenzó a ver luz a principios de enero cuando GreyWing y We Are All Human comenzaron a explorar la forma más impactante de darle vida a la campaña Hispanic Star, y finalmente decidieron crear un video musical con la letra del himno nacional de los EEUU en español. La canción se grabó en Townhouse Studios en Nueva York, el 13 de marzo de 2020.

"Esta es la campaña más convincente en la que he trabajado, y su urgencia ha logrado que creemos una idea creativa única que cuenta con empatía y fuerza", dijo Per Pederson, presidente creativo global de Grey Group. "Como todas las campañas sólidas, se basa en una verdad innegable: la comunidad hispana siempre ha sido como una columna vertebral en esta nación y siempre se ha alzado ante las circunstancias".